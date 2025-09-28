Fútbol Internacional
28 sep 2025 , 09:31

Arsenal, sin Piero Hincapié, le ganó 2-1 al Newcastle y se acerca al Liverpool

El Arsenal de Piero Hincapié se impuso por 2-1 al Newcastle United en la sexta fecha de la Premier League para acercarse al Liverpool.

   
  • Arsenal, sin Piero Hincapié, le ganó 2-1 al Newcastle y se acerca al Liverpool
    Arsenal de Piero Hincapié venció al Newcastle por la Premier League.( EFE )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

El Arsenal de Piero Hincapié venció 2-1 al Newcastle United por la sexta fecha de la Premier League. El encuentro tuvo un final agónico.

Los Gunners no contaron con el zaguero ecuatoriano, después de que sufrió una lesión la semana pasada y se ha perdido tres encuentros.

En los primeros cinco minutos del encuentro, el Arsenal mostró una intensa dominación con varias ocasiones de peligro a la portería de Nick Pope.

Lea más: Con Richard Carapaz incluido, así le fue a Ecuador en el Mundial de Ciclismo 2025

Al minuto 17 se dio una gran polémica en el encuentro, después de que el árbitro no señaló VAR a favor de Arsenal, después de un choque entre Gyokeres y Pope.

El arquero del Newcastle se mantuvo como figura con importantes atajadas para mantener su portería a cero, a pesar de los disparos de los Gunners.

Lea más: Ismael Rescalvo: “No estamos a la altura de Barcelona SC, sobre todo a nivel de puntos”

Sin importar el asedio del Arsenal, el Newcastle abrió el marcador con un cabezazo de Woltemade ​​​​​, tras vencer a Gabriel en un tiro de esquina.

En el inicio de la segunda parte, los locales se replegaron, por lo que el Arsenal retomó el control del juego; sin embargo, Pope siguió siendo figura del partido.

No obstante, el Newcastle no pudo aguantar el cero en el marcador y Mikel Merino empató el encuentro con un testarazo.

Finalmente, en el 90+8, Gabiel le dio la victoria al Arsenal con un cabezazo desde un tiro de esquina.

Las alineaciones confirmadas del Newcastle vs. Arsenal de Piero Hincapié por la Premier League

EN VIVO | Newcastle vs. Arsenal de Piero Hincapié por la Premier League

Temas
Fútbol
ecuatorianos en el exterior
Fútbol internacional
Premier League
Newcastle
Fútbol Inglaterra
Fútbol inglés
Piero Hincapié
Arsenal Mikel Arteta
Arsenal
Ecuador
Inglaterra
Noticias
Recomendadas