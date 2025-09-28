Deportivo Cuenca perdió ante la Universidad Católica y va al segundo hexagonal

La Universidad Católica se enfrenta al Deportivo Cuenca en un duelo que puede definir el futuro de ambos clubes para el resto de la temporada en el cierre de la fase inicial.

Al inicio del encuentro, la Chatolei controló la posesión del balón y no permitían a los morlacos llegar a su portería.

La primera jugada clara del partido fue para el Deportivo Cuenca. Luis Gustavino remató desde fuera del área, pero Johan Lara tajó el disparo.

Antes del final del primer tiempo, José Fajardo le dio la ventaja a la chatolei con un firme cabezazo, tras un gran centro de Eddy Mejía desde afuera del área.

Al minuto 66, el delantero panameño aumentó la ventaja de la chatolei con un remate con la derecha desde el centro del área tras un contraataque.

El Deportivo Cuenca descontó con el tanto de Alexis Rodríguez, pero no les alcanzó para igualar.

Con este resultado, la Universidad Católica quedó en el cuarto lugar con 49 puntos; mientras que los morlacos se quedaron en el séptimo puesto con 46 unidades..