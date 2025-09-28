Fútbol Nacional
Delfín empató con Independiente del Valle y se salvó del cuadrangular del descenso

Independiente del Valle y Delfín empataron en el Estadio Banco Guayaquil en Sangolquí y los cetáceos se salvaron del descenso.

   
    Independiente del Valle enfrentará al Delfín SC por la LigaPro.( Ecuavisa )
Independiente del Valle igualó 0-0 con el Delfín SC en la jornada 30 de la LigaPro, en el estadio Banco Guayaquil.

Los rayados tienen una diferencia de nueve puntos con los segundos, Barcelona SC, por lo que pueden aumentar la ventaja a 12 unidades.

Por su lado, los cetáceos les bastará con empatar para no caer al cuadrangular del descenso; sin embargo, si Técnico Universitario vence a Liga de Quito, entonces no se salvarán.

En los primeros minutos del encuentro, el Delfín busco ponerse en el marcador para asegurar su pase al segundo hexagonal, pero no consiguió encontrarlo.

Los cetáceos ya pusieron a trabajar a Guido Villar con un potente disparo desde fuera del área, pero el argentino respondió con una atajada.

Sin embargo, Independiente tuvo una ocasión clara con una volea de Junior Sornoza desde el punto penal, pero Brian Heras lo bloqueó y un defensor cetáceo evitó que Spinelli tome el rebote.

Desde el inicio de la segunda parte, los rayados controlaron el balón y creaban peligro en la portería de Heras; sin embargo, los jugadores de Rabanal no tuvieron jugadas claras.

Con este resultado, Independiente del Valle quedó a nueve puntos de Barcelona SC; mientras que Delfín se salvó del descenso.

Las alineaciones del Independiente del Valle vs. Delfín por la fecha 30 de la LigaPro

