Liga de Quito ganó 1-3 en Ambato y cierra la fase regular en tercer lugar

Aunque se planteó con un equipo alterno,<b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/liga-de-quito target=_blank>Liga de Quito</a></b> sorprendió de entrada a Técnico Universitario en el estadio Bellavista de Ambato con un contundente 0-2 en el primer tiempo. El equipo albo se<b></b><b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/liga-quito-semifinalista-copa-libertadores-ranking-conmebol-mundial-clubes-2029-KI10184439 target=_blank></a> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/batalla-campal-torneo-juvenil-deportivo-cuenca-vs-barcelona-sc-AJ10191427 target=_blank></a>