28 sep 2025 , 13:27

Liga de Quito ganó 1-3 en Ambato y cierra la fase regular en tercer lugar

Aunque se planteó con muchos suplentes, Liga de Quito no tuvo problemas ante Técnico Universitario y confirmó su tercer puesto de cara al primer hexagonal en la LigaPro

   
    Liga de Quito venció 1-3 al Técnico Universitario.( API )
Aunque se planteó con un equipo alterno, Liga de Quito sorprendió de entrada a Técnico Universitario en el estadio Bellavista de Ambato con un contundente 0-2 en el primer tiempo.

El equipo albo se puso adelante en el marcador a los 11 minutos con gol de Gabriel Villamil.Y sobre el final, a los 45+2, Michael Estrada estiró la ventaja para la U, que se confirma como tercero de la fase regular.

Estrada se reencontró con las redes a los 51 minutos y firmó el 0-3 en favor de Liga de Quito.

El local descontó por medio de Elian Carabalí a los 64 minutos.

Los albos jugaron el jueves y clasificaron a las semifinales de la Copa Libertadores, por lo que este domingo, en la última fecha de la temporada regular de la LigaPro, el entrenador Tiago Nunes dio descanso a los futbolistas que consiguieron la hazaña en Brasil.

Liga de Quito cerró la fase regular en el tercer lugar y empezará la disputa del primer hexagonal con 48 puntos, 13 menos que el líder Independiente del Valle.

