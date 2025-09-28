Fútbol Internacional
28 sep 2025 , 11:07

Qatar será sede de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025

Qatar acogerá la Copa Internacontinental 2025, entre el 10 y 17 de diciembre, con Cruz Azul, Pyramids, PSG y falta por definir el campeón de la Copa Libertadores, con Liga de Quito como opción.

   
  • Qatar será sede de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025
    Qatar, sede de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025( Redes sociales )
Fuente:
Agencias
user placeholder

EFE
Canal WhatsApp
Newsletter

Qatar albergará los partidos decisivos de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025, que se llevará a cabo entre el 10 y el 17 de diciembre, según anunció este domingo en un comunicado el organismo.

La fase final constará de tres encuentros clave. El primero, conocido como el Derbi de las Américas, enfrentará el 10 de diciembre al Cruz Azul, vencedor de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025, con el campeón de la Copa Libertadores de la CONMEBOL, que se definirá el 29 de noviembre.

Es decir, Liga de Quito podrá disputar la competición si se consigue consagrar campeón de la Copa Libertadores. Actualmente, los albos deben enfrentar al Palmeiras en las semifinales.

Lea más: Ismael Rescalvo: “No estamos a la altura de Barcelona SC, sobre todo a nivel de puntos”

Posteriormente, el ganador de este encuentro se medirá al Pyramids egipcio el 13 de diciembre en la Copa Challenger de la FIFA, club que aseguró su plaza tras imponerse el pasado 14 de septiembre al Auckland (3-0) y el pasado martes al Al-Ahli saudí (1-3).

Liga de Quito podrá jugar el torneo si gana la Copa Libertadores.
Liga de Quito podrá jugar el torneo si gana la Copa Libertadores. ( Redes sociales )

El torneo culminará con la gran final, programada para el 17 de diciembre, en la que el ganador de la Copa Challenger se enfrentará al París Saint-Germain (PSG), campeón de la Champions League 2024-2025.

Lea más: (VIDEO) Leonardo Campana anotó un gol en la victoria del New England Revolution en la MLS

Los partidos iniciales de la fase final se celebrarán en el estadio Ahmad Bin Ali, situado en la ciudad catarí de Rayán y cuya capacidad es de 60.000 espectadores; mientras que el escenario para la final será desvelado próximamente.

Qatar, que ya acogió la Copa Mundial 2022, también será sede este año de la Copa Mundial Sub-17 y de la Copa Árabe.

Asimismo, albergó la final de la pasada edición del torneo intercontinental, en el estadio Lusail, donde el Real Madrid fue campeón tras imponerse al Pachuca mexicano por 3-0.

Temas
Fútbol
Copa Libertadores
fútbol sudamericano
Fútbol internacional
Fútbol Europa
Liga de Quito
PSG
FIFA
Cruz Azul
Ecuador
Qatar
Noticias
Recomendadas