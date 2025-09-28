Fútbol Internacional
(VIDEO) Leonardo Campana anotó un gol en la victoria del New England Revolution en la MLS

Leonardo Campana fue pieza clave para que el New England Revolution corte su racha de cinco partidos sin conseguir victorias.

   
    Leonardo Campana anotó un gol en la victoria 2-0 del New England Revolution.( Redes sociales )
Leonardo Campana volvió a ser importante para el New England Revolution en la MLS, pues el ecuatoriano ayudó que su equipo consiga un triunfo en la jornada 32 de la fase de liga.

El equipo del atacante ecuatoriano superó por 2-0 al Atalanta United, a dos fechas para acabar la primera fase del torneo.

New England ya ganaba 1-0, tras el tanto de Dor Turgeman, y el delantero de 25 años anotó el segundo gol para cerrar el triunfo.

Lea más: (VIDEO) Así fue el primer gol de Enner Valencia en su segunda etapa con Pachuca

En un contragolpe, Turgeman arrancó con el balón desde su propia mitad de la cancha, y al llegar al área le cedió el balón a Campana, que definió con derecha para superar al arquero.

Hasta ahora, Leo registra siete goles y una asistencia en 22 paridos disputados con el cuadro de Nueva Inglaterra.

Lea más: Ismael Rescalvo: “No estamos a la altura de Barcelona SC, sobre todo a nivel de puntos”

El equipo de Campana no tiene posibilidades de avanzar a los playoffs, por lo que a su temporada le restan dos partidos .

En la próxima fecha, el New England Revolution visitará al Inter Miami el próximo sábado 4 de octubre, a las 18:30.

