Orense empató 0-0 con Emelec y se mete entre los seis mejores de la LigaPro

El cierre de la fase inicial de la LigaPro Orense y Emelec no cambiaron su destino. Con el empate 0-0, los machaleños confirmaron su presencia en el primer hexagonal, y se aseguraron desde ya disputar un torneo internacional.

Los eléctricos, entre tanto, se resignaron a disputar el segundo sextangular, que premia con solo un cupo a la Copa Sudamericana.

Durante el primer tiempo, Orense propuso más que su rival. Intentó abrir el marcador con jugadas por las bandas, pero el arquero de Emelec Pedro Ortíz estuvo atento para evitar que el local anote.

Primero Octavio Bianchi, de media tijera, y luego Nixon Molina, mano a mano frente a Ortiz, estuvieron cerca de abrir la cuenta para Orense.

El Bombillo, que peleará por ingresar a la Copa Sudamericana, apostó por el contragolpe en Machala.

En el segundo tiempo, Ángel Mena también tuvo chance abrir la cuenta para Orense, pero impactó el balón muy abajo y el balón se fue muy alto para suerte de Emelec.

