Orense empató 0-0 con Emelec y se mete entre los seis mejores de la LigaPro

El cierre de la fase inicial de la LigaPro<b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/orense target=_blank>Orense</a> </b>y<b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/emelec target=_blank>Emelec</a></b> no cambiaron su destino. Con el empate 0-0, los machaleños confirmaron su presencia en el primer hexagonal, y se aseguraron desde ya disputar <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/batalla-campal-torneo-juvenil-deportivo-cuenca-vs-barcelona-sc-AJ10191427 target=_blank></a>