Alexander González: "La realidad es que ni seguro médico tenemos en Emelec"

Emelec ya tiene su primera salida confirmada para la próxima temporada, después de que Alexander González se despidió del club y de los hinchas con un emotivo mensaje en redes sociales.

Anteriormente, el futbolista venezolano había anunciado que no seguía en el club, pero luego de una conversación con Guillermo Duró decidió quedarse; sin embargo, cambió los planes.

El jugador de 33 años se mostró agradecido con los hinchas y con el club, pero reveló el motivo que forzó su salida de la institución azul.

Lea más: Barcelona SC analiza la salida de siete jugadores para el 2026

“Estoy muy agradecido con la vida, con mi vida, con mis situaciones, porque siempre dejan un gran aprendizaje”, señaló González en su cuenta de X y le respondió a otros usuarios.