Alexander González: "La realidad es que ni seguro médico tenemos en Emelec"

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/emelec target=_blank>Emelec</a> ya tiene su primera salida confirmada para la próxima temporada</b>, después de que <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/alexander-gonzalez target=_blank>Alexander González</a> se despidió del club y de los hinchas con un emotivo mensaje en redes sociales. Anteriormente,<b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/alexander-gonzalez-seguira-emelec-crisis-economica-comunicado-LB10330478 target=_blank></a> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/barcelona-sc-analiza-salida-siete-jugadores-2026-GA10543036 target=_blank></a> <b></b>