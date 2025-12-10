Fútbol Nacional
10 dic 2025 , 12:14

Alexander González: "La realidad es que ni seguro médico tenemos en Emelec"

    Alexander González habló de su salida de Emelec antes de acabar la temporada.( Redes sociales )
Emelec ya tiene su primera salida confirmada para la próxima temporada, después de que Alexander González se despidió del club y de los hinchas con un emotivo mensaje en redes sociales.

Anteriormente, el futbolista venezolano había anunciado que no seguía en el club, pero luego de una conversación con Guillermo Duró decidió quedarse; sin embargo, cambió los planes.

El jugador de 33 años se mostró agradecido con los hinchas y con el club, pero reveló el motivo que forzó su salida de la institución azul.

Estoy muy agradecido con la vida, con mi vida, con mis situaciones, porque siempre dejan un gran aprendizaje”, señaló González en su cuenta de X y le respondió a otros usuarios.

Alexander González firmó como nuevo jugador de Emelec en el 2024.
Alexander González firmó como nuevo jugador de Emelec en el 2024. ( Redes sociales )

Alexander reveló el motivo por qué no se quedó en el club para jugar los últimos dos partidos. “Me hubiese encantado, pero no tenemos seguro médico y aún me queda carrera por hacer”, remarcó.

González explicó que “tengo una familia que mantener, dos hijos que me esperan en casa con ansias y la realidad es que ni seguro médico en Emelec, y si me lesiono de gravedad, ¿dónde sigo mi carrera?”.

Finalmente, el venezolano agregó que “creía que podríamos salvar el año con la Copa Ecuador y no pudo ser. Tácticamente, hicimos lo que el profe nos pidió, por ende salvamos la categoría”, cerró.

El futbolista de 33 años llegó al bombillo en el 2024 con dos goles y seis asistencias en 59 partidos disputados.

