Independiente del Valle fichó a Djorkaeff Reasco para el 2026, confirmó su presidente

Independiente del Valle ya se consagró campeón de la LigaPro 2025 y ya empezó a armar el plantel para el 2026. El presidente de los rayados, Franklin Tello, confirmó el fichaje de un futbolista.

El directivo del equipo quiteño reveló que ya cerró el primer traspaso del equipo para la próxima temporada y consiguió renovar el contrato de una de las figuras del plantel en este 2025.

“Djorkaeff Reasco se suma. Claudio Spinelli renovó hasta el 2026, hicimos un ajuste salarial y esperamos contar al 100% con él. Es fundamental que se quede”, explicó Tello a radio la Red.

En esta temporada, el atacante de 26 años anotó 20 goles y repartió ocho asistencias en 35 partidos disputados con El Nacional.