Independiente del Valle fichó a Djorkaeff Reasco para el 2026, confirmó su presidente

El presidente de Independiente del Valle, Franklin Tello, reveló que Djorkaeff Reasco va a reforzar el ataque y Claudio Spinelli renovó su contrato hasta el 2026.

   
    Djorkaeff Reasco saldrá de El Nacional y firmará con Independiente del Valle para el 2026.( Redes sociales )
Independiente del Valle ya se consagró campeón de la LigaPro 2025 y ya empezó a armar el plantel para el 2026. El presidente de los rayados, Franklin Tello, confirmó el fichaje de un futbolista.

El directivo del equipo quiteño reveló que ya cerró el primer traspaso del equipo para la próxima temporada y consiguió renovar el contrato de una de las figuras del plantel en este 2025.

Djorkaeff Reasco se suma. Claudio Spinelli renovó hasta el 2026, hicimos un ajuste salarial y esperamos contar al 100% con él. Es fundamental que se quede”, explicó Tello a radio la Red.

En esta temporada, el atacante de 26 años anotó 20 goles y repartió ocho asistencias en 35 partidos disputados con El Nacional.

Claudio Spinelli renovó su contrato con Independiente del Valle para el 2026.
Claudio Spinelli renovó su contrato con Independiente del Valle para el 2026. ( API )

Por su lado, el delantero uruguayo registra 28 anotaciones y dos asistencias en 48 encuentros jugados en su primer año con los rayados.

El presidente de Independiente agregó que “existieron acercamientos por Patrik Mercado, no tenemos nada concreto y ojalá continúe la próxima temporada”. El volante ecuatoriano estuvo en el radar el Wolverhampton, Porto y Benfica, pero aún no han cerrado las negociaciones.

Tello aclaró la utilización del dinero que entra al club por la venta de los futbolistas, como el caso de los gemelos Quintero al Arsenal o Justin Lerma al Borussia Dortmund.

Todos los ingresos se reinvierten o se crea un fideicomiso para seguir extendiendo el proyecto. Tenemos varios equipos, es una red y la visión va por allá. Podemos tener la tentación de salir al mercado y comprar para ser campeones. Es el peor error que podríamos cometer, siempre se debe cumplir el presupuesto”, explicó el presidente.


