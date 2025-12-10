Fútbol Nacional
10 dic 2025 , 09:52

Facundo Castelli no volverá jugar con Emelec en este 2025

Facundo Castelli fue sancionado con dos partidos sin jugar por su expulsión durante el duelo entre Emelec y Macará por la LigaPro.

   
    Emelec va a perder a Facundo Castelli para lo restante del 2025.( API )
Emelec va a perder a una de sus piezas importantes para lo restante de la temporada, mientras busca su clasificación a la Copa Sudamericana en el segundo hexagonal de la LigaPro.

El bombillo recibió la mala noticia de que Facundo Castelli no volverá a jugar en este 2025 por suspensión, tras ser sancionado por dos partidos sin disputar.

El futbolista argentino recibió la tarjeta roja al minuto 41, durante el duelo de Emelec vs. Macará, por un duro choque con Nahuel Arena.

Al momento de la falta, Anthony Díaz mostró la roja directa a Castelli, luego fue llamado en el VAR para revisar la jugada, pero mantuvo su decisión de expulsar al delantero.

El bombillo no podrá contar con su delantero estrella para los partidos ante El Nacional y Deportivo Cuenca para buscar su pase a la Copa Sudamericana.

Facundo Castelli fue expulsado en el Emelec vs. Macará por la LigaPro.
Facundo Castelli fue expulsado en el Emelec vs. Macará por la LigaPro. ( API )

Emelec no depende de sí mismo para llegar a torneos Conmebol, pues necesita que el Aucas y el Deportivo Cuenca pierdan sus dos partidos.

Así mismo, el bombillo puede llegar a la Libertadores, si Barcelona SC cae en sus encuentros y la Universidad Católica se adueña del tercer lugar del primer hexagonal.

