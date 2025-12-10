Facundo Castelli no volverá jugar con Emelec en este 2025

Emelec va a perder a una de sus piezas importantes para lo restante de la temporada, mientras busca su clasificación a la Copa Sudamericana en el segundo hexagonal de la LigaPro.

El bombillo recibió la mala noticia de que Facundo Castelli no volverá a jugar en este 2025 por suspensión, tras ser sancionado por dos partidos sin disputar.

El futbolista argentino recibió la tarjeta roja al minuto 41, durante el duelo de Emelec vs. Macará, por un duro choque con Nahuel Arena.

Al momento de la falta, Anthony Díaz mostró la roja directa a Castelli, luego fue llamado en el VAR para revisar la jugada, pero mantuvo su decisión de expulsar al delantero.

El bombillo no podrá contar con su delantero estrella para los partidos ante El Nacional y Deportivo Cuenca para buscar su pase a la Copa Sudamericana.