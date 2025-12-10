Fútbol Nacional
10 dic 2025 , 07:35

Roberto Ibáñez, Viceministro del Deporte: "El directorio de Emelec sigue vigente"​​

Emelec atraviesa una de las crisis económicas más graves de su historia. Incluso, sus jugadores han dejado de entrenar debido a la falta de pagos

   
    Roberto Ibáñez, Viceministro del Deporte( Foto: Internet )
El viceministro del Deporte, Roberto Ibáñez, se refirió a la situación actual de la dirigencia de Emelec, encabezada por Jorge Guzmán.

El directorio de Emelec sigue vigente. Lo que existe es una denuncia que, obviamente, debe seguir su trámite correspondiente”, señaló Ibáñez en una entrevista con Vito TV.

“Íbamos a tener una audiencia el día miércoles; entiendo que el señor Guzmán ha solicitado un aplazamiento y nosotros debemos cumplir con el debido derecho a la defensa”, añadió.

“Tengo entendido que la audiencia se realizará el día viernes”, finalizó.

Emelec atraviesa una de las crisis económicas más graves de su historia. Incluso, sus jugadores han dejado de entrenar debido a la falta de pagos, ya que se les adeuda desde agosto, según mencionó el entrenador Guillermo Duró en la rueda de prensa posterior a la derrota ante Macará.

En lo deportivo, los azules tiene pocas probabilidades de clasificar a la Copa Sudamericana 2026, por ello, deberán enfocarse en el partido ante El Nacional.

Actualmente, el Bombillo se ubica en el cuarto lugar de la tabla de posiciones del segundo hexagonal de la LigaPro con 52 puntos.

