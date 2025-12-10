Rafa Márquez será el entrenador de México para el Mundial 2030

Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, confirmó este martes que el exjugador del Barcelona Rafael Márquez será el seleccionador de México en el proceso rumbo a la Copa Mundial del 2030.

"Lo de Rafael Márquez está en su contrato; dice que en cuanto termine como auxiliar de Javier Aguirre, después de la Copa del Mundo del próximo año, se integrará como el entrenador principal de la selección", señaló el presidente de la FMF.

Márquez, de 46 años, está considerado, junto con Hugo Sánchez, como uno de los dos mejores futbolistas mexicanos de la historia.

Multicampeón con el Barcelona, fue parte de la selección mexicana que obtuvo su máximo logro internacional, el triunfo en la Copa Confederaciones de 1999 ante Brasil.

Además de participar en cinco Mundiales, asistió a seis Copas América, de las cuales fue parte del subcampeonato del 2001.

El último gran capitán del tri fue también campeón dos veces en Copa Oro, en la cual acumuló cuatro participaciones.

