Fútbol Internacional
08 dic 2025 , 11:34

El Mundial 2026 tendrá dos pausas de hidratación en cada partido

El Mundial 2026 contará con una pausa de hidratación en cada tiempo de tres minutos durante todos los encuentros de la competición.

   
  • El Mundial 2026 tendrá dos pausas de hidratación en cada partido
    El Mundial 2026 Estados Unidos, México y Canadá va a implementar las pausas de hidratación en todos sus partidos.( EFE )
Fuente:
Agencias
user placeholder

EFE
Canal WhatsApp
Newsletter

La FIFA anunció que en el próximo Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos los jugadores disfrutarán de pausas de hidratación de tres minutos a mitad de cada periodo de todos los encuentros.

El máximo organismo futbolístico universal indicó que "en un procedimiento ahora simplificado" los colegiados "pausarán el juego después de 22 minutos de cada tiempo para que los jugadores puedan beber".

Estas pausas de hidratación, apuntó la FIFA, "no dependen del clima ni de la temperatura", sino que serán ordenadas por los árbitros "en todos los partidos, garantizando la igualdad de condiciones para todos los equipos".

Lea más: ¿Qué necesita Barcelona SC para clasificar a la Copa Libertadores 2026?

“Independientemente del estadio, de si tiene techo o no, y de la temperatura, habrá una pausa para beber agua de tres minutos en todos los partidos. Durará exactamente tres minutos en ambos tiempos, desde el momento en que el árbitro pita”, declaró Manolo Zubiria, director del torneo.

El Mundial 2026 contará con pausas de hidratación, igual que en el Mundial de Clubes.
El Mundial 2026 contará con pausas de hidratación, igual que en el Mundial de Clubes. ( Redes sociales )

Anteriormente, durante el Mundial de Clubes 2025, la FIFA implementó la misma norma para dar tiempo de hidratación de los jugadores.

Lea más: (VIDEO) El emotivo gesto de Gonzalo Plata con una comunidad de Brasil, tras ganar la Copa Libertadores

Por otro lado, la FIFA también planea tres ceremonias inaugurales, una antes del primer encuentro, el jueves 11 de junio en la Ciudad de México entre la selección local y Sudáfrica.

Además de contar con otra antes de los primeros partidos de los otros países anfitriones, el viernes 12 en Toronto con el encuentro Canadá-Bosnia/Italia/Irlanda del Norte/Gales y en Los Ángeles con el choque Estados Unidos-Paraguay.

Además, para la gran final, el domingo 19 de julio en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey se está planificando un espectáculo para celebrar en el descanso por primera vez en la historia del Mundial, así como la ya tradicional ceremonia de clausura.

Temas
Fútbol
Mundial
fútbol sudamericano
Fútbol internacional
Mundial 2026
Eliminatorias Mundial 2026
Selección de Ecuador
FIFA
Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF)
Canadá
Estados Unidos
México
Noticias
Recomendadas