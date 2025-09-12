La FIFA recibe 1,5 millones de solicitudes de entradas para el Mundial en 24 horas

El Mundial del 2026 a celebrarse en México, Canadá y Estados Unidos tendrá 48 equipos y contará con 104 partidos en 16 ciudades anfitrionas.

La demanda de la venta de los boletos provino principalmente de los países anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá), seguidos de Argentina, Colombia, Brasil, Inglaterra, España, Portugal y Alemania.

Los aficionados que deseen conseguir los boletos para la Copa del Mundo deberán ingresar a este link FIFA.com/tickets y crear una FIFA ID.

A partir del 29 de septiembre, los solicitantes que hayan sido seleccionados serán contactados por correo electrónico. Se les asignará un turno para comprar entradas, que comenzará el 1 de octubre.

Los boletos costarán desde USD 60 en adelante, y su precio final dependerá de la demanda del mercado en esta primera etapa. Se espera que la venta de entradas continúe en fases posteriores a partir de octubre.