Fútbol Internacional
06 dic 2025 , 12:38

Calendario de partidos del Mundial 2026: así quedaron las fechas, horarios y sedes

Con estas asignaciones, el planeta fútbol empieza a palpitar una Copa del Mundo inédita en dimensiones, logística y alcance, en la que cada selección planificará su ruta rumbo al gran desafío del 2026.

   
    La FIFA dio a conocer el calendario y las sedes del Mundial 2026.( ARCHIVO )
Este sábado 6 de diciembre se presentaron los horarios y sedes de los partidos del Mundial 2026 con la presencia de Ecuador en el grupo E.

48 selecciones, 12 grupos y 104 partidos serán parte del Mundial que se disputará con nuevo formato y tres países.

Lea: Ecuador jugará contra Países Bajos y Marruecos pensando en el Mundial 2026

El anuncio incluyó la programación de todos los grupos, desde el A hasta el L, además de la hoja de ruta para las fases eliminatorias, desde 16avos de final hasta la gran final del 19 de julio en el MetLife Stadium.

Aquí los grupos del Mundial 2026

Grupo A

México vs. Sudáfrica – Jueves 11 de junio, 15:00 (Ecuador) – Estadio Azteca, Ciudad de México

Corea del Sur vs. Dinamarca/República Checa/Irlanda/Macedonia del Norte – Jueves 11 de junio, 22:00 – Estadio Akron, Guadalajara

Dinamarca/República Checa/Irlanda/Macedonia del Norte vs. Sudáfrica – Jueves 18 de junio, 12:00 – Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

México vs. Corea del Sur – Jueves 18 de junio, 21:00 – Estadio Akron, Guadalajara

Dinamarca/República Checa/Irlanda/Macedonia del Norte vs. México – Miércoles 24 de junio, 21:00 – Estadio Azteca, Ciudad de México

Sudáfrica vs. Corea del Sur – Miércoles 24 de junio, 21:00 – Estadio BBVA, Monterrey

Grupo B

Canadá vs. Italia/Gales/Bosnia y Herzegovina/Irlanda del Norte – Viernes 12 de junio, 15:00 – BMO Field, Toronto

Qatar vs. Suiza – Sábado 13 de junio, 15:00 – Levi's Stadium, San Francisco

Suiza vs. Italia/Gales/Bosnia y Herzegovina/Irlanda del Norte – Jueves 18 de junio, 15:00 – SoFi Stadium, Los Ángeles

Canadá vs. Qatar – Jueves 18 de junio, 18:00 – BC Place, Vancouver

Suiza vs. Canadá – Miércoles 24 de junio, 15:00 – BC Place, Vancouver

Italia/Gales/Bosnia y Herzegovina/Irlanda del Norte vs. Qatar – Miércoles 24 de junio, 15:00 – Lumen Field, Seattle

Grupo C

Brasil vs. Marruecos – Sábado 13 de junio, 18:00 – MetLife Stadium, Nueva Jersey

Haití vs. Escocia – Sábado 13 de junio, 21:00 – Gillette Stadium, Boston

Escocia vs. Marruecos – Viernes 19 de junio, 18:00 – Gillette Stadium, Boston

Brasil vs. Haití – Viernes 19 de junio, 21:00 – Lincoln Financial Field, Philadelphia

Escocia vs. Brasil – Miércoles 24 de junio, 18:00 – Hard Rock Stadium, Miami

Marruecos vs. Haití – Miércoles 24 de junio, 18:00 – Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Grupo D

Estados Unidos vs. Paraguay – Viernes 12 de junio – SoFi Stadium, Los Ángeles

Australia vs. Turquía/Eslovaquia/Kosovo/Rumania – Sábado 13 de junio – BC Place, Vancouver

Turquía/Eslovaquia/Kosovo/Rumania vs. Paraguay – Viernes 19 de junio – Levi's Stadium, San Francisco

Estados Unidos vs. Australia – Viernes 19 de junio – Lumen Field, Seattle

Turquía/Eslovaquia/Kosovo/Rumania vs. Estados Unidos – Jueves 25 de junio – SoFi Stadium, Los Ángeles

Paraguay vs. Australia – Jueves 25 de junio – Levi's Stadium, San Francisco

Grupo E

Alemania vs. Curazao – Domingo 14 de junio, 13:00 – NRG Stadium, Houston

Costa de Marfil vs. Ecuador – Domingo 14 de junio, 19:00 – Lincoln Financial Field, Philadelphia

Alemania vs. Costa de Marfil – Sábado 20 de junio, 16:00 – BMO Field, Toronto

Ecuador vs. Curazao – Sábado 20 de junio, 20:00 – Arrowhead Stadium, Kansas City

Ecuador vs. Alemania – Jueves 25 de junio, 16:00 – MetLife Stadium, Nueva Jersey

Curazao vs. Costa de Marfil – Jueves 25 de junio, 16:00 – Lincoln Financial Field, Philadelphia

Grupo F

Países Bajos vs. Japón – Domingo 14 de junio – AT&T Stadium, Dallas

Ucrania/Polonia/Albania/Suecia vs. Túnez – Domingo 14 de junio – Estadio BBVA, Monterrey

Países Bajos vs. Ucrania/Polonia/Albania/Suecia – Sábado 20 de junio – NRG Stadium, Houston

Túnez vs. Japón – Sábado 20 de junio – Estadio BBVA, Monterrey

Túnez vs. Países Bajos – Jueves 25 de junio – Arrowhead Stadium, Kansas City

Japón vs. Ucrania/Polonia/Albania/Suecia – Jueves 25 de junio – AT&T Stadium, Dallas

Grupo G

Bélgica vs. Egipto – Lunes 15 de junio – Lumen Field, Seattle

Irán vs. Nueva Zelanda – Lunes 15 de junio – SoFi Stadium, Los Ángeles

Bélgica vs. Irán – Domingo 21 de junio – SoFi Stadium, Los Ángeles

Nueva Zelanda vs. Egipto – Domingo 21 de junio – BC Place, Vancouver

Nueva Zelanda vs. Bélgica – Viernes 26 de junio – BC Place, Vancouver

Egipto vs. Irán – Viernes 26 de junio – Lumen Field, Seattle

Grupo H

España vs. Cabo Verde – Lunes 15 de junio –Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Arabia Saudita vs. Uruguay – Lunes 15 de junio – Hard Rock Stadium, Miami

España vs. Arabia Saudita – Domingo 21 de junio – Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Uruguay vs. Cabo Verde – Domingo 21 de junio – Hard Rock Stadium, Miami

Uruguay vs. España – Viernes 26 de junio – Estadio Akron, Guadalajara

Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Viernes 26 de junio – NRG Stadium, Houston

Grupo I

Francia vs. Senegal – Martes 16 de junio – MetLife Stadium, Nueva Jersey

Irak/Bolivia/Surinam vs. Noruega – Martes 16 de junio –Gillette Stadium, Boston

Francia vs. Irak/Bolivia/Surinam – Lunes 22 de junio – Lincoln Financial Field, Philadelphia

Noruega vs. Senegal – Lunes 22 de junio – MetLife Stadium, Nueva Jersey

Noruega vs. Francia – Viernes 26 de junio – Gillette Stadium, Boston

Senegal vs. Irak/Bolivia/Surinam – Viernes 26 de junio – BMO Field, Toronto

Grupo J

Argentina vs. Argelia – Martes 16 de junio – Arrowhead Stadium, Kansas City

Austria vs. Jordania – Martes 16 de junio – Arrowhead Stadium, Kansas City

Argentina vs. Austria – Lunes 22 de junio – AT&T Stadium, Dallas

Jordania vs. Argelia – Lunes 22 de junio – Levi's Stadium, San Francisco

Jordania vs. Argentina – Sábado 27 de junio –AT&T Stadium, Dallas

Argelia vs. Austria – Sábado 27 de junio – Arrowhead Stadium, Kansas City

Grupo K

Portugal vs. DR Congo/Jamaica/Nueva Caledonia – Miércoles 17 de junio – NRG Stadium, Houston

Uzbekistán vs. Colombia – Miércoles 17 de junio –Estadio Azteca, Ciudad de México

Portugal vs. Uzbekistán – Martes 23 de junio – NRG Stadium, Houston

Colombia vs. DR Congo/Jamaica/Nueva Caledonia – Martes 23 de junio – Estadio Akron, Guadalajara

Colombia vs. Portugal – Sábado 27 de junio – Hard Rock Stadium, Miami

DR Congo/Jamaica/Nueva Caledonia vs. Uzbekistán – Sábado 27 de junio –Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Grupo L

Inglaterra vs. Croacia – Miércoles 17 de junio – AT&T Stadium, Dallas

Ghana vs. Panamá – Miércoles 17 de junio – BMO Field, Toronto

Inglaterra vs. Ghana – Martes 23 de junio – Gillette Stadium, Boston

Panamá vs. Croacia – Martes 23 de junio – / BMO Field, Toronto

Panamá vs. Inglaterra – Sábado 27 de junio – MetLife Stadium, Nueva Jersey

Croacia vs. Ghana – Sábado 27 de junio – Lincoln Financial Field, Philadelphia

Fases eliminatorias16avos de final

2A vs. 2B – Domingo 28 de junio – SoFi Stadium, Los Ángeles

1E vs. 3A/B/C/D/F – Lunes 29 de junio – Gillette Stadium, Boston

1F vs. 2C – Lunes 29 de junio – Estadio BBVA, Monterrey

1C vs. 2F – Lunes 29 de junio – NRG Stadium, Houston

1I vs. 3C/D/F/G/H – Martes 30 de junio – MetLife Stadium, Nueva Jersey

2E vs. 2I – Martes 30 de junio – AT&T Stadium, Dallas

1A vs. 3C/E/F/H/I – Martes 30 de junio – Estadio Azteca, Ciudad de México

1L vs. 3E/H/I/J/K – Miércoles 1 de julio – Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

1D vs. 3B/E/F/I/J – Miércoles 1 de julio – Levi's Stadium, San Francisco

1G vs. 3A/E/H/I/J – Miércoles 1 de julio – Lumen Field, Seattle

2K vs. 2L – Jueves 2 de julio – BMO Field, Toronto

1H vs. 2J – Jueves 2 de julio – SoFi Stadium, Los Ángeles

1B vs. 3E/F/G/I/J – Jueves 2 de julio – BC Place, Vancouver

1J vs. 2H – Viernes 3 de julio – Hard Rock Stadium, Miami

1K vs. 3D/E/I/J/L – Viernes 3 de julio – Arrowhead Stadium, Kansas City

2D vs. 2G – Viernes 3 de julio – AT&T Stadium, Dallas

Octavos de final

Octavos 1 – Sábado 4 de julio – Lincoln Financial Field, Philadelphia

Octavos 2 – Sábado 4 de julio – NRG Stadium, Houston

Octavos 3 – Domingo 5 de julio – MetLife Stadium, Nueva Jersey

Octavos 4 – Domingo 5 de julio – Estadio Azteca, Ciudad de México

Octavos 5 – Lunes 6 de julio – AT&T Stadium, Dallas

Octavos 6 – Lunes 6 de julio – Lumen Field, Seattle

Octavos 7 – Martes 7 de julio – Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Octavos 8 – Martes 7 de julio – BC Place, Vancouver

Cuartos de final

Cuartos 1 – Jueves 9 de julio – Gillette Stadium, Boston

Cuartos 2 – Viernes 10 de julio – SoFi Stadium, Los Ángeles

Cuartos 3 – Sábado 11 de julio – Hard Rock Stadium, Miami

Cuartos 4 – Sábado 11 de julio – Arrowhead Stadium, Kansas City

Semifinales

Semifinal 1 – Martes 14 de julio – AT&T Stadium, Dallas

Semifinal 2 – Miércoles 15 de julio – Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Tercer puesto

Sábado 18 de julio – Hard Rock Stadium, Miami

Final

Domingo 19 de julio – MetLife Stadium, Nueva Jersey

