Mundial 2026: Estas son las sedes y horarios de la selección de Ecuador

Este sábado 6 de diciembre se oficializaron las sedes y fechas del Mundial 2026, donde la Selección Ecuatoriana ya tiene definido su camino en el Grupo E, zona que compartirá con Alemania, Curazao y Costa de Marfil.

La aventura mundialista de La Tri comenzará el domingo 14 de junio, fecha en la que debutará frente a Costa de Marfil, en un duelo de enorme importancia que se disputará en el Lincoln Financial Field de Philadelphia a las 19:00.

Será el primer gran examen para los dirigidos por Sebastián Beccacece, quienes buscarán iniciar con fuerza ante un rival de físico imponente y gran dinámica.

Lea: Ecuador jugará contra Países Bajos y Marruecos pensando en el Mundial 2026

El segundo compromiso será el sábado 20 de junio, cuando Ecuador se enfrente a Curazao en el Arrowhead Stadium de Kansas City a las 20:00. Este partido se perfila como determinante para las aspiraciones de clasificación, especialmente considerando la exigencia del grupo.

La fase de grupos se cerrará el jueves 25 de junio, con el desafío más complejo del calendario: Ecuador vs. Alemania, programado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey a las 16:00. El encuentro podría definir el futuro de La Tri en el torneo y se anticipa como uno de los duelos más atractivos de la jornada.

Con fechas y sedes ya establecidas, Ecuador empieza a perfilar su preparación para afrontar una fase de grupos exigente. Por ejemplo, ya se pudo conocer que la Tri chocará contra Marruecos y Países Bajos el próximo año antes del Mundial.