Ecuador ya conoce las fechas en las que jugará en el Mundial 2026

El calendario del Grupo E del Mundial 2026 quedó definido y Ecuador ya tiene claras las fechas y sedes en las que buscará su clasificación a la siguiente fase. La Tri afrontará una fase de grupos exigente, compartiendo zona con Alemania, Costa de Marfil y Curazao.

El grupo arrancará el domingo 14 de junio, jornada en la que se disputarán dos encuentros:

Alemania vs. Curazao, en el Lincoln Financial Field de Philadelphia o en el NRG Stadium de Houston.

Costa de Marfil vs. Ecuador, en las mismas sedes alternativas. Este será el primer desafío mundialista para La Tri, que buscará iniciar con pie firme ante un rival físicamente poderoso.

La acción continuará el sábado 20 de junio, cuando se jueguen los segundos compromisos:

Alemania vs. Costa de Marfil, con sedes entre el BMO Field de Toronto y el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Ecuador vs. Curazao, partido que marcará la segunda presentación del equipo ecuatoriano, también en Toronto o Kansas City, un duelo clave para las aspiraciones tricolores.

La fase de grupos se cerrará el jueves 25 de junio, fecha decisiva para definir clasificaciones:

Ecuador vs. Alemania, en el Lincoln Financial Field de Philadelphia o el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Será el choque más exigente para La Tri.

Curazao vs. Costa de Marfil, que se jugará en las mismas sedes alternativas.