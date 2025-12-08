Fútbol Nacional
08 dic 2025 , 09:14

¿Qué necesita Barcelona SC para clasificar a la Copa Libertadores 2026?

Barcelona SC depende de sí mismo para clasificar a la Copa Libertadores 2026 en la próxima fecha del hexagonal final y dejar a Emelec sin opción de avanzar al torneo Conmebol.

   
  • ¿Qué necesita Barcelona SC para clasificar a la Copa Libertadores 2026?
    Barcelona SC podrá clasificar a la Copa Libertadores 2026 en la próxima fecha del hexagonal final.( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Barcelona SC empató 1-1 con la Universidad Católica en la octava fecha del hexagonal final de la LigaPro, por lo que los toreros no pudieron firmar su clasificación a la Copa Libertadores 2026.

El equipo de Ismael Rescalvo tiene dos partidos más para garantizar su presencia en el torneo más importante de la Conmebol, y dependerá de sí mismo para conseguir la clasificación a la ronda previa.

Los toreros compiten con Liga de Quito por el segundo puesto para avanzar a fase de grupos y con Universidad Católica para pasar a la fase previa del torneo.

Lea más: Esto dijo Felipe Caicedo sobre su futuro en Barcelona SC, ¿se queda?

¿Qué necesita Barcelona SC para clasificar a la Copa Libertadores?

A Barcelona SC le basta con empatar su próximo partido ante Orense, en el estadio Monumental, y clasificará a la segunda ronda previa de la Copa Libertadores.

Barcelona SC igualó 1-1 con la Universidad Católica en la LigaPro.
Barcelona SC igualó 1-1 con la Universidad Católica en la LigaPro. ( API )

Incluso, los toreros pueden perder ante los machaleños, siempre y cuando la Universidad Católica no le gane a Independiente del Valle en su respectivo partido.

Lea más: Ismael Rescalvo: "Nos faltó contundencia en el área. Facilitamos su gol y luego nos costó retomar el ritmo"

En cambio, si Barcelona quiere llegar directamente a la fase de grupos, entonces el equipo de Rescalvo deberá ganar sus dos partidos restantes y esperar que Liga de Quito pierda o empate sus tres encuentros.

En el caso de que Barcelona consiga su clasificación, Emelec ya no tendrá posibilidades de llegar a la Copa Libertadores y deberá pelear por el cupo a la Sudamericana.

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
Copa Libertadores
fútbol ecuatoriano
Liga Pro
Liga Pro EC
CopaLibertadores
LigaPro2025
Copa Conmebol Libertadores
Liga Ecuabet
Conmebol
Barcelona SC
Ismael Rescalvo
Conmebol Libertadores
Ecuador
Noticias
Recomendadas