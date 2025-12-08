Fútbol Nacional
08 dic 2025 , 06:59

Ismael Rescalvo: "Nos faltó contundencia en el área. Facilitamos su gol y luego nos costó retomar el ritmo"

Barcelona SC empató 1-1 por la octava fecha del hexagonal principal de la LigaPro

   
  • Ismael Rescalvo: Nos faltó contundencia en el área. Facilitamos su gol y luego nos costó retomar el ritmo
    El entrenador de Barcelona SC, Ismael Rescalvo, en el partido ante Universidad Católica por la fecha ocho del hexagonal principal de la LigaPro ( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

El entrenador de Barcelona SC, Ismael Rescalvo, analizó en rueda de prensa el empate 1-1 de su equipo frente a Universidad Católica, por la octava jornada del hexagonal principal de la LigaPro.

“En el análisis del partido, hubo un primer tiempo en el que jugamos bien y merecimos marcar más goles. Es una tónica de los últimos encuentros: nos faltó convertir. En el segundo tiempo, el rival jugó mejor que nosotros y el resultado fue justo. Un tiempo para cada equipo. Sí, nos faltó contundencia en el área. Facilitamos su gol y luego nos costó retomar el ritmo”, dijo el estratega torero.

“El rival viene con un proceso consolidado y un equipo bien construido. Lamentamos no haber podido superar a Liga de Quito para colocarnos segundos, pero debemos seguir. Quedan dos semanas para intentar alcanzar esa posición. Es difícil, pero lo pelearemos hasta el final”, añadió.

Lea también: Barcelona SC empató y se estancó en la LigaPro

“Estábamos muy bien en el partido, generamos opciones claras y, lamentablemente, llegó el empate. Son goles que afectan, porque sientes que eres superior, pero no logras reflejarlo en el marcador. Fue un error conceptual, más de comunicación que defensivo”, explicó Rescalvo.

Con este resultado, Barcelona SC se ubica en el tercer lugar de la tabla con 64 puntos, mientras que Universidad Católica es cuarto con 58 unidades.

El próximo partido de los canarios será ante Orense, mientras que la Chatoleí recibirá al campeón Independiente del Valle en el estadio Olímpico Atahualpa.

Temas
Barcelona SC
LigaPro
Universidad Católica
Ismael Rescalvo
Ecuador
Noticias
Recomendadas