Ismael Rescalvo: "Nos faltó contundencia en el área. Facilitamos su gol y luego nos costó retomar el ritmo"

El entrenador de<a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/barcelona> Barcelona SC</a>,<b> Ismael Rescalvo,</b> analizó en rueda de prensa el empate 1-1 de su equipo frente a <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/u-catolica>Universidad Católica</a>, por la octava jornada del <b>hexagonal principal de la LigaPro.</b> “En el<b></b><b></b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/en-vivo-barcelona-sc-vs-u-catolica-liga-pro-MG10529948></a> <b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b>