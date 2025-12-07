Fútbol Internacional
Alianza Lima se queda sin clasificación y DT: un doblete de Eryc Castillo no alcanzó y quedó eliminado

Alianza Lima dejó escapar la clasificación: pese al doblete de Erick Castillo, empató 3-3 con Sporting Cristal y cayó por penales, quedando relegado a la fase 1 de la Libertadores, derivando además en la salida de Néstor Gorosito del cargo de entrenador de Alianza.

   
    Eryc Castillo, figura de Alianza Lima.( ARCHIVO )
La noche empezó con señales de esperanza para Alianza Lima. El doblete de Eryc Castillo parecía encaminar la clasificación y encendió la ilusión blanquiazul, pero el equipo no logró sostener la ventaja y terminó cediendo un empate 3-3 ante Sporting Cristal. En la tanda de penales, el sueño copero se desvaneció y los íntimos quedaron relegados a la fase 1 de la Copa Libertadores.

El cierre de la Liga 1 dejó un sabor amargo para el cuadro aliancista. El partido, que en varios pasajes parecía controlado, terminó exponiendo fragilidades defensivas y una falta de contundencia para asegurar el resultado.

Ni la destacada actuación de Castillo ni la participación de Fernando Gaibor —clave en la jugada del segundo gol— alcanzaron para sostener un triunfo que parecía encaminado.

Alianza Lima cierra así la temporada entre dudas y cuestionamientos, consciente de que dejó escapar una clasificación que tuvo al alcance y que ahora obliga a replantear el rumbo de cara al próximo año.

La eliminación derivó también en la salida del entrenador Néstor Gorosito, siendo un claro ejemplo que la derrota provocó un nocaut en la interna de Alianza.

