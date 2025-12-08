(VIDEO) El emotivo gesto de Gonzalo Plata con una comunidad de Brasil, tras ganar la Copa Libertadores

Gonzalo Plata ha sido duramente criticado en Brasil por sus últimas actuaciones en el campo de juego, pero el ecuatoriano mostró una emotiva faceta afuera de la cancha y enseñó su lado más emotivo.

Después de conquistar la Copa Libertadores 2025 y el Brasileirao con el Flamengo, Gonzalo aprovechó una parte del premio económico para donarlo a una causa benéfica.

La prensa brasileña reveló que colaboradores de Plata se acercaron a una comunidad de Río de Janeiro para entregar canastas básicas de alimentos y juguetes.

También, las personas enviadas por el ecuatoriano instalaron un castillo inflable y un toro mecánico para que los niños lo puedan disfrutar antes de las fiestas.