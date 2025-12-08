Fútbol Internacional
(VIDEO) El emotivo gesto de Gonzalo Plata con una comunidad de Brasil, tras ganar la Copa Libertadores

Gonzalo Plata fue campeón de la Copa Libertadores 2025 y el Brasileirao con el Flamengo, por lo que el ecuatoriano aprovechó el premio económico para una causa benéfica.

   
    Gonzalo Plata ayudó a una humilde comunidad de Brasil con regalos y donaciones.( Redes sociales )
Gonzalo Plata ha sido duramente criticado en Brasil por sus últimas actuaciones en el campo de juego, pero el ecuatoriano mostró una emotiva faceta afuera de la cancha y enseñó su lado más emotivo.

Después de conquistar la Copa Libertadores 2025 y el Brasileirao con el Flamengo, Gonzalo aprovechó una parte del premio económico para donarlo a una causa benéfica.

La prensa brasileña reveló que colaboradores de Plata se acercaron a una comunidad de Río de Janeiro para entregar canastas básicas de alimentos y juguetes.

También, las personas enviadas por el ecuatoriano instalaron un castillo inflable y un toro mecánico para que los niños lo puedan disfrutar antes de las fiestas.

Plata realizó el evento de forma discreta y sin difundir su acción solidaria; sin embargo, los residentes compartieron el gran gesto del futbolista.

El jugador de 25 años no disputó la final de la Copa Libertadores con Flamengo, después de ser expulsado en la semifinal de vuelta ante Racing, pero estuvo presente en la celebración.

Ahora, Gonzalo, junto al plantel del Mengao, viajaron a Qatar para enfrentar al Cruz Azul por la Copa Intercontinental este miércoles 10 de diciembre.

