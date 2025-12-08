Fútbol Nacional
08 dic 2025 , 10:29

Así quedó la LigaPro Serie B para el 2026

La LigaPro Serie B ya quedó definida la 2026 con el descenso de dos clubes de la Serie A y el ascenso de dos equipos desde la Segunda Categoría.

   
  • Así quedó la LigaPro Serie B para el 2026
    Cuenca Juniors es uno de los dos clubes ascendidos a la Serie B desde la Segunda Categoría.( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

La LigaPro Serie B ya conoce los 12 equipos que van a conformar la competición para el 2026, tras conocerse los ascensos y descensos de la categoría, además de los nuevos clubes que van a participar.

El cuadrangular del descenso de la Serie A llegó a su final con los dos equipos que bajaron a la Serie B con Técnico Universitario y Vinotinto.

Sin embargo, la Federación Ecuatoriana de Fútbol está analizando el descenso de El Nacional, en tal caso, el Técnico Universitario se salvaría y quedaría en la Serie A.

Lea más: ¿Qué necesita Barcelona SC para clasificar a la Copa Libertadores 2026?

Por otro lado, Guayaquil City y Leones FC ascendieron a la Serie A, por lo que abandonan la división; mientras que Imbabura y Chacaritas bajaron para jugar en la Segunda Categoría.

Vinotinto descendió a la LigaPro Serie B, tras quedar último del cuadrangular.
Vinotinto descendió a la LigaPro Serie B, tras quedar último del cuadrangular. ( API )

Así mismo, Liga de Portoviejo y Cuenca Juniors son los dos equipos que subieron desde el Ascenso Nacional y disputarán la Serie B.

Lea más: Ismael Rescalvo solo ha ganado dos de 11 partidos con Barcelona SC de local

Hasta ahora, el Atlético Vinotinto está en el proceso para dejar de ser filial y ser su propio club, así evitarán bajar a la Segunda Categoría.

En tal caso, el equipo cambiará de nombre y se mantendrá en la Serie B para la próxima temporada.

Así quedó la LigaPro Serie B para el 2026

  • Técnico Universitario
  • Vinotinto
  • Gualaceo
  • 9 de Octubre
  • Independiente Juniors
  • San Antonio
  • Atlético Vinotinto
  • 22 de julio
  • Vargas Torres
  • Cumbayá FC
  • Liga de Portoviejo
  • Cuenca Juniors
    • Temas
    Fútbol
    Fútbol Ecuador
    fútbol ecuatoriano
    Serie B
    LigaPro
    Liga de Portoviejo
    LigaPro2025
    Liga Ecuabet
    Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF)
    9 de octubre
    Gualaceo SC
    Vinotinto
    Cuenca Juniors
    Ecuador
    Noticias
    Recomendadas