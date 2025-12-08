Así quedó la LigaPro Serie B para el 2026

La <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/serie-b target=_blank>LigaPro Serie B</a> ya conoce los 12 equipos que van a conformar la competición</b> para el 2026, tras conocerse los ascensos y descensos de la categoría, además de los nuevos clubes que van a participar. E<b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/elnacional-sancion-descenso-serieb-tecnico-universitario-ligapro-PM10493873 target=_blank><b></b></a> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/necesita-barcelona-sc-clasificar-copa-libertadores-2026-HH10531868 target=_blank></a> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/guayaquil-city-leonesfc-serieb-campeon-titulo-resultado-AH10355005 target=_blank></a></b>