Si se confirma el descenso de El Nacional a Serie B, ¿qué pasará con Técnico Universitario?

El Nacional atraviesa una de las peores crisis de su historia y podría descender a la Serie B del fútbol ecuatoriano. En caso de que esto se confirme, surge la duda: ¿Técnico Universitario se mantendría en la primera división?

Técnico Universitario y el cuadro Vinotinto son los dos equipos que jugarán Serie B. Sin embargo, si se ratifica el descenso administrativo de El Nacional por no pagar a tiempo sus deudas, el Rodillo Rojo podría salvar la categoría y permanecer en la Serie A la próxima temporada, según explicó Diego Castro.

“De acuerdo con el reglamento, si se confirma la sanción a El Nacional, el club pasaría al último lugar de la tabla. Con ello, Vinotinto sería penúltimo y Técnico Universitario mantendría la categoría”, señaló Castro en una entrevista con Machdeportes.

También precisó: “La sanción a El Nacional la impone la FEF. El sábado por la noche, LigaPro recibió el comunicado sobre la pérdida de 9 puntos, que de inmediato se reflejó en la tabla de posiciones”.

Por su parte, el presidente de El Nacional, Marco Pazos, dijo en Radio La Red: “La apelación se presentó de inmediato, dentro de los tiempos establecidos, y por eso fue aceptada. Cumplía con todos los requisitos para que la Federación la revisara”.

Tras la sanción, la tabla de posiciones fue actualizada y El Nacional quedó último en el segundo hexagonal, con 33 puntos.