Si se confirma el descenso de El Nacional a Serie B, ¿qué pasará con Técnico Universitario?

<a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/el-nacional>El Nacional</a> atraviesa una de las peores crisis de su historia y podría descender a la <b>Serie B del fútbol ecuatoriano</b>. En caso de que esto se confirme, surge la duda:<a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/tabla-de-posiciones/liga-pro/serie-a-ecuador> ¿Técnico Universitario se</a> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/marco-pazos-renunciar-solucion-el-nacional-haremos-trata-dejar-cargo-OM10493159></a> <b></b> <b></b> <b></b>