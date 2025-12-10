¡Se va! Norberto Araujo no seguirá como director técnico de Deportivo Cuenca

<a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/norberto-araujo>Norberto Araujo </a>definió su futuro y decidió no continuar como entrenador del <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/dep-cuenca>Deportivo Cuenca </a>para la próxima temporada de la <b>LigaPro.</b> <b>El contrato del estratega argentino-ecuatoriano con el club</b> <b></b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/deportivo-cuenca-y-delfin-sc-sellaron-palido-empate-IG10525805></a> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b>