¡Se va! Norberto Araujo no seguirá como director técnico de Deportivo Cuenca

Norberto Araujo llegó a Deportivo Cuenca en 2024. Durante su gestión dirigió 50 partidos, con un saldo de 19 victorias, 12 empates y 19 derrotas.

   
    El entrenador de Deportivo Cuenca, Norberto Araujo, en rueda de prensa ( API )
Fernando Guevara
Norberto Araujo definió su futuro y decidió no continuar como entrenador del Deportivo Cuenca para la próxima temporada de la LigaPro.

El contrato del estratega argentino-ecuatoriano con el club finaliza el 31 de diciembre y no renovará. Araujo buscará un nuevo equipo para la temporada 2026.

Con mi cuerpo técnico hemos decidido no continuar al mando del Deportivo Cuenca. Vamos a terminar estas dos fechas de la mejor manera posible”, afirmó en una entrevista con Gol Sport (Radio Cobertura).

“Armamos un proyecto nuevo con un recambio general. Solo cinco jugadores del año pasado se mantuvieron para esta temporada. Poco a poco el equipo encontró un funcionamiento que nos llevó a ilusionarnos. Tuvimos un plantel corto y adaptamos a varios futbolistas en posiciones que no son habituales para ellos”, añadió.

Lea también: Deportivo Cuenca y Delfín SC sellaron pálido empate

Araujo también explicó las razones de su salida: “Sé que el equipo necesita otro aire en lo deportivo y por eso decido no continuar. Pero debo cumplir con el objetivo y la idea que tenemos matemáticamente de meternos a un torneo internacional. Se vienen momentos muy difíciles en la parte económica”.

El entrenador llegó al cuadro morlaco en 2024. Durante su gestión dirigió 50 partidos, con un saldo de 19 victorias, 12 empates y 19 derrotas.

Además, estuvo muy cerca de clasificar al hexagonal principal de la LigaPro y asegurar un cupo internacional. Aun así, Deportivo Cuenca mantiene vivas sus opciones de ingresar a la Copa Sudamericana.

El próximo partido del equipo será el sábado 13 de diciembre, ante Macará, en el estadio Bellavista de Ambato, a las 15:30 (hora de Ecuador). El encuentro será transmitido en vivo por Zapping.

