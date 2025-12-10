¿En qué ciudad debe hacer base un hincha para ver a Ecuador en el Mundial 2026?

La<a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/seleccion-ecuador> selección de Ecuador </a>disputará la fase de grupos del <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/Mundial-2026>Mundial 2026</a> en tres ciudades distintas de Estados Unidos: <b>Filadelfia</b>, <b>Kansas City</b> y <b>Nueva Jersey</b>. Ante este calendario, <b>muchos hinchas que</b><b></b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/las-claves-del-sorteo-del-mundial-2026-ecuador-iniciara-en-filadelfia-y-terminara-en-nueva-jersey-AA10541247></a>