10 dic 2025 , 08:26

¿En qué ciudad debe hacer base un hincha para ver a Ecuador en el Mundial 2026?

La selección de Ecuador está en el Grupo E con Alemania, Costa de Marfil y Curazao

   
    Jugadores de la selección de Ecuador celebran un gol por las Eliminatorias Sudamericanas( Foto: Internet )
La selección de Ecuador disputará la fase de grupos del Mundial 2026 en tres ciudades distintas de Estados Unidos: Filadelfia, Kansas City y Nueva Jersey.

Ante este calendario, muchos hinchas que desean ver a Ecuador en esta Copa del Mundo se preguntan en qué ciudad conviene hacer base para abaratar gastos de transporte, hospedaje y logística durante el torneo.

Tras analizar costos, distancias y conectividad, Filadelfia se perfila como la opción más conveniente para los ecuatorianos que planean viajar al Mundial 2026.

El delantero Enner Valencia celebra un gol con la selección de Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas
El delantero Enner Valencia celebra un gol con la selección de Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas ( API )

Filadelfia: la base más estratégica y económica

Entre las tres ciudades donde jugará la Tri, Filadelfia es la más accesible en términos de precios de hospedaje, alimentación y transporte local.

Además, cuenta con un aeropuerto internacional con tarifas competitivas para vuelos internos, especialmente hacia Kansas City, donde Ecuador se enfrentará a Curazao el 20 de junio de 2026.

Uno de los puntos más importantes es su cercanía con Nueva Jersey. Desde Filadelfia, los aficionados pueden desplazarse a esta ciudad en aproximadamente una hora en tren o bus, con costos bastante asequibles.

Ventajas de elegir Filadelfia como base

Hospedaje más económico que en Nueva Jersey y Nueva York.

Conexión rápida y directa hacia la sede de Nueva Jersey.

Vuelos internos más accesibles hacia Kansas City.

Infraestructura amplia para turismo y movilidad.

Si bien Kansas City ofrece precios más bajos en hoteles y alimentación, su ubicación queda a más de 1 500 kilómetros de distancia de las otras dos ciudades, lo que incrementa el costo total del viaje.

