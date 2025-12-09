Las claves del sorteo del Mundial 2026: Ecuador iniciará en Filadelfia y terminará en Nueva Jersey

La FIFA oficializó este sábado 6 de diciembre las sedes y fechas del Mundial 2026, y la Selección Ecuatoriana ya conoce su camino en la fase de grupos. La Tri quedó ubicada en el Grupo E, junto a Alemania, Curazao y Costa de Marfil, un grupo que combina potencia europea, físico africano y velocidad caribeña.

En total, la selección ecuatoriana tendrá que recorrer 3.717 kilómetros en apenas 11 días, uno de los trayectos más extensos para un equipo sudamericano en esta instancia del torneo.

Sin embargo, Ecuador pudo evitar salir de Estados Unidos a Canadá ya que pudo jugar en Toronto o pasar de la costa Este al Oeste, por lo que enfoca su desempeño entre el centro del país norteamericano (Kansas) y la costa Este (Philadelphia y Nueva Jersey).

El debut mundialista de Ecuador será el domingo 14 de junio ante Costa de Marfil en el Lincoln Financial Field de Filadelfia a las 19:00. Este primer partido será clave para que los dirigidos por Sebastián Beccacece inicien con fuerza frente a un rival de gran físico y dinámica.

El segundo duelo será contra Curazao, el sábado 20 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City a las 20:00. Este compromiso se anticipa como determinante para las aspiraciones de clasificación, considerando que cualquier traspié podría complicar el paso a la siguiente fase.

La fase de grupos concluirá con el encuentro más exigente: Ecuador vs. Alemania, programado para el jueves 25 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey a las 16:00. Este será el segundo enfrentamiento de la Tri contra Alemania en un Mundial; la primera vez fue en 2006, cuando los europeos ganaron 3-0, aunque Ecuador avanzó a octavos de final, su mejor actuación hasta la fecha.

Con las sedes y fechas definidas, la Tri ya empieza a perfilar su preparación para un Grupo E exigente. Antes del Mundial, Ecuador disputará amistosos de preparación de alto nivel ante Marruecos y Países Bajos, clave para ajustar tácticas y ritmo competitivo.