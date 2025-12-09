Mundial 2026: ¿Qué tomará en cuenta la FIFA para el desempate en caso de igualdad de puntos?

La FIFA confirmó que, en el Mundial 2026, la clasificación a dieciseisavos de final no se definirá primero por la diferencia de goles en caso de empate entre dos o más equipos.

Según las nuevas reglas, el primer criterio para desempatar será el resultado del partido disputado entre las selecciones implicadas, otorgando prioridad al equipo que haya ganado ese encuentro.

Si el empate no puede resolverse de esta forma, se aplicarán los siguientes criterios en orden:

Mayor diferencia de goles obtenidos en los partidos de grupo entre las selecciones involucradas.

Mayor número de goles marcados en los partidos de grupo entre las selecciones implicadas.

Mayor diferencia de goles en todos los partidos del grupo.

Mayor número de goles marcados en todos los partidos del grupo.

Mayor número de puntos obtenidos por conducta deportiva, considerando las tarjetas recibidas por jugadores y cuerpo técnico.

Este cambio genera expectativas y estrategias distintas para los equipos, que deberán priorizar los resultados directos ante rivales clave, más que depender únicamente de la diferencia de goles.

El Mundial 2026 se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y contará con 48 equipos.