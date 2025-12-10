Fútbol Nacional
Barcelona SC analiza la salida de siete jugadores para el 2026

Barcelona SC no logró ningún título en este 2025, por lo que la directiva de Antonio Álvarez analiza la continuidad de siete futbolistas para la próxima temporada.

   
    Barcelona SC recibió una oferta para la venta de Janner Corozo.( Redes sociales )
Barcelona SC va a cerrar el 2025 sin ningún título en la temporada y lleva cinco años sin alzar un trofeo, tras quedar campeón en el 2020, por lo que quiere mejorar el plantel para el 2026.

Los toreros contrataron a Ismael Rescalvo a mitad de temporada para darle la vuelta a la situación, pero no pudo conseguir un buen puesto en la tabla de posiciones.

Ahora, el entrenador español y la directiva de Antonio Álvarez van a analizar la continuidad de siete futbolistas para la próxima temporada, según información de Sergio Basantes.

El reportero informó que Barcelona recibió ofertas por las ventas de Ignacio De Arruabarrena, Janner Corozo y Octavio Rivero para la próxima temporada. Los tres futbolistas pueden salir por las propuestas.

Ignacio De Arruabarrena recibió ofertas para salir de Barcelona SC.
Ignacio De Arruabarrena recibió ofertas para salir de Barcelona SC. ( Redes sociales )

Por otro lado, los pocos minutos en la cancha para Aníbal Chalá, Leonai Souza, Braian Oyola y Christian Solano han puesto en duda su continuidad para el 2026.

En los dos partidos restantes del hexagonal final, Barcelona SC enfrentará a Orense e Independiente del Valle para buscar su clasificación a la Copa Libertadores.

Los toreros necesitan un punto para garantizar su clasificación a la ronda previa de la Libertadores; además, dependerá de Liga de Quito para pasar a la fase de grupos.

