Barcelona SC analiza la salida de siete jugadores para el 2026

Barcelona SC va a cerrar el 2025 sin ningún título en la temporada y lleva cinco años sin alzar un trofeo, tras quedar campeón en el 2020, por lo que quiere mejorar el plantel para el 2026.

Los toreros contrataron a Ismael Rescalvo a mitad de temporada para darle la vuelta a la situación, pero no pudo conseguir un buen puesto en la tabla de posiciones.

Ahora, el entrenador español y la directiva de Antonio Álvarez van a analizar la continuidad de siete futbolistas para la próxima temporada, según información de Sergio Basantes.

El reportero informó que Barcelona recibió ofertas por las ventas de Ignacio De Arruabarrena, Janner Corozo y Octavio Rivero para la próxima temporada. Los tres futbolistas pueden salir por las propuestas.