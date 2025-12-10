Fútbol Nacional
10 dic 2025 , 10:29

Las posibles alineaciones de Independiente del Valle y Liga de Quito por el partido postergada de la LigaPro

Independiente del Valle se enfrentará a Liga de Quito por la tercera fecha del hexagonal principal de la LigaPro, partido que fue postergado debido a la participación de ambos clubes en torneos internacionales.

   
    El volante de Independiente del Valle, Patrik Mercado, disputa el balón con Fernando Cornejo, volante de Liga de Quito, en un partido por la LigaPro( Foto: Internet )
Este miércoles 10 de diciembre, Independiente del Valle recibirá en su estadio a Liga de Quito por la tercera fecha del hexagonal principal de la LigaPro, partido que fue postergado debido a la participación de ambos clubes en torneos internacionales.

Independiente del Valle llega como campeón, tras igualar 1-1 ante Libertad. Sin embargo, el encuentro sigue siendo determinante, ya que Liga de Quito busca asegurar el segundo cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El conjunto albo no podrá contar con Gonzalo Valle y Alejandro Cabeza, ambos lesionados. En contraste, el técnico Tiago Nunes recupera a Leonel Quiñónez y Gian Franco Allala, quienes ya cumplieron su suspensión.

Lea también: Independiente del Valle y Liga de Quito se miden este miércoles por Ecuavisa en duelo clave por el vicecampeonato

Por parte de IDV, el equipo volverá a tener a disposición a Andy Velasco, mientras que Juan Cazares y Junior Sornoza serán baja por lesión.

El duelo entre Independiente del Valle y Liga de Quito está programado para las 17:00 (hora de Ecuador) y será transmitido en vivo por Ecuavisa.

Posibles alineaciones:

Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Gustavo Cortez; Jordy Alcívar, Emerson Pata, Patrik Mercado, Justin Lerma; Michael Hoyos y Claudio Spinelli.

DT: Javier Rabanal

Liga de Quito: Alexander Domínguez; Gian Allala, Ricardo Adé, Richard Mina; Bryan Ramírez, Carlos Gruezo, Alexander Alvarado, Fernando Cornejo, Leonel Quiñónez; Lautaro Pastrán y Michael Estrada.

DT: Tiago Nunes

