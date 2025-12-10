Las posibles alineaciones de Independiente del Valle y Liga de Quito por el partido postergada de la LigaPro

Este miércoles 10 de diciembre, <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/ind-del-valle>Independiente del Valle </a>recibirá en su estadio a <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/liga-de-quito>Liga de Quito</a> por la tercera fecha del hexagonal principal de la LigaPro, <b>partido que fue postergado </b>debido a la <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/independiente-del-valle-y-liga-de-quito-se-miden-este-miercoles-por-ecuavisa-en-duelo-clave-por-el-vicecampeonato-BH10534140></a> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b>