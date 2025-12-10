Fútbol Nacional
¿Qué necesita Liga de Quito para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores?

Liga de Quito ocupa el segundo lugar de la tabla de posiciones con 65 puntos

   
    Jugadores de Liga de Quito celebran un gol contra Orense por la LigaPro( Foto. Liga de Quito )
Independiente del Valle se coronó campeón de la LigaPro y, con ello, los objetivos de Liga de Quito cambiaron: ahora su prioridad es asegurar el segundo lugar de la tabla para clasificarse a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Para lograrlo, Liga de Quito deberá vencer a Independiente del Valle este miércoles 10 de diciembre, en el partido postergado correspondiente a la tercera fecha del hexagonal principal del torneo.

Con una victoria, la U prácticamente se adueñaría del segundo cupo directo a la Libertadores, ya que tomaría cuatro puntos de ventaja sobre Barcelona SC, su inmediato perseguidor, con solo dos jornadas por disputarse.

Si Liga de Quito empata, su panorama se complica, pues dejaría de depender de sí mismo. En ese caso, estaría obligado a vencer a Libertad y esperar que Barcelona SC no derrote a Orense.

Si ambos equipos, Liga y Barcelona, ganan sus respectivos partidos, todo se definirá en la última fecha.

En cambio, si Liga de Quito pierde ante Independiente del Valle, quedará obligada a ganar sus dos encuentros restantes y esperar que Barcelona SC pierda o empate sus últimos dos compromisos.

Actualmente, Liga de Quito ocupa el segundo lugar de la tabla con 65 puntos, mientras que Barcelona SC es tercero con 64 unidades.

