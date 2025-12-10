Fútbol Internacional
Gonzalo Plata es seguido por clubes de Europa para el 2026

Gonzalo Plata ya conquistó dos nuevos títulos con el Flamengo e ingresó al radar de varios clubes europeos para su traspaso en el 2026.

   
    Gonzalo Plata puede abandonar al Flamengo para el 2026.( Redes sociales )
Gonzalo Plata lleva un año y medio lleno de éxitos con el Flamengo desde su llegada al club con cinco trofeos alzados, entre ellos la Copa Libertadores y el Brasileirao, por lo que despertó el interés para su traspaso.

El futbolista ecuatoriano ha sido una de las piezas claves en el equipo de Filipe Luís en el último año, y Plata hizo que varios clubes deseen contar con sus servicios para el próximo año.

Según información del periodista Bruno Lemos, equipos de Alemania, España e Italia están observando el rendimiento de Gonzalo para un posible traspaso en el mercado de fichajes de enero del 2026.

Gonzalo Plata ha ganado cinco títulos con el Flamengo con la Copa Libertadores y Brasileirao.
Gonzalo Plata ha ganado cinco títulos con el Flamengo con la Copa Libertadores y Brasileirao. ( Redes sociales )

Incluso, algunos clubes ya tuvieron su primer acercamiento con la directiva del Flamengo para conocer el precio a pagar por el ecuatoriano.

Hasta ahora, Plata acumula 67 partidos disputados con siete goles y 10 asistencias, además de ser importante para ganar la Copa Libertadores.

Este miércoles 10 de diciembre, el Flamengo enfrenta al Cruz Azul por la final del Derbi de las Américas; en caso de ganar, los brasileños jugarán ante Pyramids de Egipto.

