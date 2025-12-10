Gonzalo Plata es seguido por clubes de Europa para el 2026

Gonzalo Plata lleva un año y medio lleno de éxitos con el Flamengo desde su llegada al club con cinco trofeos alzados, entre ellos la Copa Libertadores y el Brasileirao, por lo que despertó el interés para su traspaso.

El futbolista ecuatoriano ha sido una de las piezas claves en el equipo de Filipe Luís en el último año, y Plata hizo que varios clubes deseen contar con sus servicios para el próximo año.

Según información del periodista Bruno Lemos, equipos de Alemania, España e Italia están observando el rendimiento de Gonzalo para un posible traspaso en el mercado de fichajes de enero del 2026.

Lea más: Independiente del Valle fichó a Djorkaeff Reasco para el 2026, confirmó su presidente