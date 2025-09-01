Fútbol Internacional
01 sep 2025 , 12:43

La millonaria oferta de Cruzeiro al Besiktas para firmar a Keny Arroyo

El Besiktas recibió la oferta del Cruzeiro para cerrar el fichaje de Keny Arroyo de forma permanente, a pocas horas de cerrar el mercado de pases en Brasil.

   
  • La millonaria oferta de Cruzeiro al Besiktas para firmar a Keny Arroyo
    Keny Arroyo pasará del Besiktas al Cruzeiro en este mercado de fichajes.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Keny Arroyo tiene todo arreglado para abandonar al Besiktas y firmar con el Cruzeiro en un millonario traspaso, después de unos flojos seis meses del futbolista ecuatoriano, y quieren recuperar lo invertido.

El jugador de 19 años llegó al cuadro turco desde Independiente del Valle en enero, pero su rendimiento no fue el esperado y su equipo ya tiene todo listo para devolverlo a Sudamerica.

El Cruzeiro pagará USD 9.3 millones por el pase de Cheche al Besiktas, pues quieren que revolucione el ataque, según el periodista Serkan Morova.

Lea más: Sebastián Beccacece justificó las convocatorias de Xavier Arreaga y Moisés Ramírez

Además, el cuadro turco agregó una cláusula que los brasileños deberán pagar USD 580 000 cuando Keny juegue 25 partidos.

De acuerdo a información del periodista Dan Abreu, Keny ya viajó a Brasil para sumarse al Cruzeiro y está prevista su llegada este lunes 1 de septiembre para pasar el chequeo médico.

Keny Arroyo ha anotado dos goles en 14 partidos con el Besiktas.
Keny Arroyo ha anotado dos goles en 14 partidos con el Besiktas. ( Redes sociales )

Lea más: Piero Hincapié pasa los exámenes médicos con el Arsenal: solo falta el anuncio oficial

Desde su llegada a Turquía, Arroyo cosechó dos goles y ninguna asistencia en 14 partidos disputados con el Besiktas.

El mercado de fichajes de Brasil se cerrará este martes 2 de septiembre, por lo que las dos partes están acelerando el papeleo para completar el acuerdo.

Temas
Fútbol Europa
Kenny Arroyo
Brasil
Ecuador
Noticias
Recomendadas