28 ago 2025 , 12:55

El DT del Besiktas estalló en contra de Keny Arroyo y no lo convocó por indisciplina a la Conference League

El entrenador del Besiktas, Ole Gunnar Solskjær, reveló que no convocó a Keny Arroyo para el encuentro de la Conference League por motivos disciplinarios.

   
    Keny Arroyo no fue convocado para el próximo partido del Besiktas.( Redes sociales )
El mercado de fichajes aún tiene varios días abierta, uno de los traspasos que se maneja es el posible traspaso de Keny Arroyo al Cruzeiro y el Besiktas ya está perdiendo la paciencia con el futbolista ecuatoriano.

Keny no fue convocado al partido de la Conference League ante el Lausanne de Suiza, en medio de las negociaciones de su salida, y el entrenador dio un claro mensaje al ecuatoriano.

El estratega del Besiktas, Ole Gunnar Solskjær, explicó que la ausencia de Arroyo es una decisión disciplinaria por un tema interno con el futbolista.

“La ausencia de Keny Arroyo de la convocatoria fue una decisión disciplinaria. El Beşiktaş tiene sus estándares", aclaró el noruego.

Keny Arroyo ha disputado 14 partidos con el Besiktas.
Keny Arroyo ha disputado 14 partidos con el Besiktas. ( Redes sociales )

El estratega agregó que "si algunos jugadores no toman las decisiones correctas, nosotros tomaremos otras decisiones”, cerró.

El futbolista ecuatoriano no se quedó callado y respondió en redes sociales con una publicación de: “Ya no puedes perder el tiempo, ya no tienes la misma edad", en su cuenta de Instagram.

Hace pocos días, el Cruzeiro envió una oferta al cuadro turco para fichar a Keny en una cesión. Cabe recordar que Besiktas desembolsó USD 5 millones por el 50 % de los derechos deportivos

En esta temporada, Cheche ha disputado dos partidos con el Besiktas; hasta ahora cosecha 14 encuentros, tras firmar en enero del 2025.


