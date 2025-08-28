El DT del Besiktas estalló en contra de Keny Arroyo y no lo convocó por indisciplina a la Conference League

El mercado de fichajes aún tiene varios días abierta, uno de los traspasos que se maneja es el posible traspaso de Keny Arroyo al Cruzeiro y el Besiktas ya está perdiendo la paciencia con el futbolista ecuatoriano.

Keny no fue convocado al partido de la Conference League ante el Lausanne de Suiza, en medio de las negociaciones de su salida, y el entrenador dio un claro mensaje al ecuatoriano.

El estratega del Besiktas, Ole Gunnar Solskjær, explicó que la ausencia de Arroyo es una decisión disciplinaria por un tema interno con el futbolista.

“La ausencia de Keny Arroyo de la convocatoria fue una decisión disciplinaria. El Beşiktaş tiene sus estándares", aclaró el noruego.