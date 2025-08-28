Fútbol Internacional
Anderlecht pide USD 20 millones para vender a Nilson Angulo al Sporting de Lisboa

Anderlecht conoció el interés del Sporting de Lisboa y solicitaron alrededor USD 20 millones para vender a Nilson Angulo, a pocos días de cerrar el mercado de fichajes.

   
    Anderlecht está abierto a vender a Nilson Angulo en este mercado de fichajes.( Redes sociales )
Nilson Angulo ha sido uno de los mejores jugadores del Anderlecht con un gran arranque de temporada, por lo que un equipo de Europa ya ha puesto la atención para contratar al ecuatoriano y empezaron las conversaciones.

Ahora, a pocos días de cerrar el mercado de fichajes, el Sporting de Lisboa consultó al cuadro belga las condiciones para firmar a Nilson Angulo.

El ecuatoriano es la segunda opción de los portugueses, después de no poder firmar a Yeremay Hernández del Deportivo de La Coruña, por lo que se están centrando en Nilson.

De acuerdo a información del periodista Rudy Galetti, el Anderlecht pidió alrededor de los USD 20 millones para vender a Angulo, algo que el Sporting considera justo y accesible.

Nilson Angulo es buscado por el Sporting Lisboa.
Nilson Angulo es buscado por el Sporting Lisboa. ( Redes sociales )

Anteriormente, el Lisboa estaba dispuesto a cancelar más de USD 30 millones por el español, por lo que consideran económico el fichaje del ecuatoriano.

Angulo está en su cuarto año en el fútbol belga, después de ser fichado desde Liga de Quito en el 2022.

En esta temporada, el jugador de 22 años lleva tres asistencias y dos goles en ocho partidos disputados con los belgas.

