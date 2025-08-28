Anderlecht pide USD 20 millones para vender a Nilson Angulo al Sporting de Lisboa

Nilson Angulo ha sido uno de los mejores jugadores del Anderlecht con un gran arranque de temporada, por lo que un equipo de Europa ya ha puesto la atención para contratar al ecuatoriano y empezaron las conversaciones.

Ahora, a pocos días de cerrar el mercado de fichajes, el Sporting de Lisboa consultó al cuadro belga las condiciones para firmar a Nilson Angulo.

El ecuatoriano es la segunda opción de los portugueses, después de no poder firmar a Yeremay Hernández del Deportivo de La Coruña, por lo que se están centrando en Nilson.

Lea más: El viceministro del Deporte anunció el proyecto del nuevo estadio Olímpico Atahualpa

De acuerdo a información del periodista Rudy Galetti, el Anderlecht pidió alrededor de los USD 20 millones para vender a Angulo, algo que el Sporting considera justo y accesible.