Fútbol Internacional
28 ago 2025 , 12:21

Los precios de las entradas para Liga de Quito vs. São Paulo por la Copa Libertadores

Liga de Quito publicó los precios de las entradas para el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 ante São Paulo.

   
    Liga de Quito enfrentará al São Paulo por los cuartos de final de la Copa Libertadores( API )
Este jueves 28 de agosto, Liga de Quito hizo oficial los precios de las entradas para el encuentro ante São Paulo por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, con una promoción.

Los albos informaron un beneficio especial por las entradas vendidas, pues los hinchas que compren su boleto podrán acceder sin costo a la semifinal de vuelta de la Superliga femenina de las Guerreras ante Barcelona SC.

Las entradas pueden ser compradas desde la APP Estadio Rodrigo Paz desde este jueves 28 de agosto.

Lea más: El viceministro del Deporte anunció el proyecto del nuevo estadio Olímpico Atahualpa

Precios de las entradas de Liga de Quito vs. São Paulo por la Copa Libertadores

  • General Sur Alta: USD 21 en línea - USD 22 en boletería
  • General: USD 23 en línea - USD 24 en boletería
  • Tribuna Oriental: USD 30 en línea - USD 31 en boletería
  • Tribuna Occidental: $36 en línea - $37 en boletería
  • Palcos: USD 65 en línea - USD 66 en boletería

    Al igual que en el encuentro ante Botafogo, la directiva de Eduardo Álvarez espera contar con estadio lleno para buscar la clasificación a las semifinales del torneo.

    Liga de Quito enfrenta al São Paulo el próximo jueves 18 de septiembre a las 17:00 (hora de Ecuador), por la transmisión de Disney+.

