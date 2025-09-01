Fútbol Internacional
Piero Hincapié pasó los exámenes médicos con el Arsenal

El acuerdo entre el Arsenal y el Bayer Leverkusen por Piero Hincapié se basa en una cesión con opción de compra. En caso de activarse dicha cláusula, la operación alcanzaría los USD 60 millones.

   
    Piero Hincapié será nuevo jugador del Arsenal ( Foto: AFC Photos )
En las próximas horas, el Arsenal hará oficial la incorporación del defensor ecuatoriano Piero Hincapié, quien superó sin inconvenientes los exámenes médicos.

El zaguero llega a uno de los clubes más importantes de la Premier League, en lo que representa el mayor reto de su carrera profesional. Hincapié viene de ser titular indiscutible y una de las figuras defensivas del Bayer Leverkusen, campeón de la Bundesliga 2024.

Su rendimiento despertó el interés de varios clubes europeos, pero finalmente el ecuatoriano se decidió por sumarse al proyecto liderado por Mikel Arteta en el Arsenal.

El acuerdo entre el club inglés y el Bayer Leverkusen se basa en una cesión con opción de compra. En caso de activarse dicha cláusula, la operación alcanzaría los USD 60 millones.

Con esta cifra, Hincapié se convertiría en el segundo traspaso más caro en la historia del fútbol ecuatoriano, solo por detrás del pase de Moisés Caicedo al Chelsea por USD 146 millones.

