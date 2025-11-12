Fútbol Internacional
Jair Collahauazo se coronó campeón con el New York Red Bulls II de la MLS Next Pro

Jair Collahuazo se consagró campeón de la MLS Next Pro con el New York Red Bulls II, tras imponerse ante Colorado Rapids II.

   
    Jair Collahuazo ganó el primer torneo de su carrera con el New York Red Bulls II.( Redes sociales )
El New York Red Bulls II de Jair Collahuazo se consagró campeón de la MLS Next Pro, el campeonato reserva de los clubes de la Major League Soccer.

El defensor de 19 años fue titular y disputó los 120 minutos del triunfo ante el Colorado Rapids II, tras igualar 3-3 en el tiempo regular y definir la serie en penales.

Collahuazo alzó su primer trofeo de campeón con el equipo reserva del New York Red Bulls, pero aún no ha tenido minutos con el plantel principal.

En esta temporada, Jair registró 28 partidos disputados con dos goles, uno de ellos en los cuartos de final del torneo ante Chicago Fire II.

Jair Collahuazo disputó los 120 minutos de la final de la MLS Next Pro con New York Red Bulls II.
Jair Collahuazo disputó los 120 minutos de la final de la MLS Next Pro con New York Red Bulls II. ( Redes sociales )

El zaguero ecuatoriano está a préstamo desde Emelec en el cuadro estadounidense; sin embargo, el presidente del bombillo, Jorge Guzmán, confirmó que Collahuazo saldrá gratis del club y no renovará su contrato.

Por esa razón, Jair tiene todo encaminado para firmar como agente libre con New York Red Bulls y tener la oportunidad de sumar minutos en la MLS.

En su paso por Emelec, Collahuazo no llegó a debutar con el primer equipo del bombillo, hasta que salió cedido al equipo de Estados Unidos en la presidencia de Jorge Guzmán.

