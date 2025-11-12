Fútbol Internacional
12 nov 2025 , 10:00

Así fue el primer entrenamiento de la selección de Ecuador en Toronto

La selección de Ecuador realizó su primer entrenamiento en Toronto de cara a enfrentar a Canadá por su primer amistoso de la fecha FIFA de noviembre.

   
A falta de contar con Gonzalo Plata y tener a todos los convocados, la selección de Ecuador realizó su primer entrenamiento con 27 futbolistas, pero la práctica tuvo una particularidad en Toronto.

Los reportes meteorológicos de la ciudad canadiense reporta valores entre dos y siete grados centígrados y existe la posibilidad de hasta 10 centímetros de nieve.

Por esa razón, La Tri realizó su primera práctica deportiva en una cancha bajo techo para evitar que el frío afecte el rendimiento de los futbolistas, a pesar de que varios de los jugadores ya están acostumbrados al clima por su presente en Europa.

Lea más: Patricio Urrutia renunció como entrenador del Delfín, tras la humillante goleada ante Aucas

Por eso, la selección de Ecuador entrenó en el BMO Training Ground, dentro de un domo cerrado con una cancha sintética y una estructura blanca de varios metros que evita al frío ingresar.

La selección de Ecuador entrenó bajo techo por el frío e Tronto.
La selección de Ecuador entrenó bajo techo por el frío e Tronto. ( Redes sociales )

De esa forma, La Tri tuvo sus primeros movimientos con balón en Canadá para alinear la táctica del primer amistoso en esta fecha FIFA.

Lea más: La posible alineación de Ecuador ante Canadá por la próxima fecha FIFA

Previo al encuentro, Kevin Rodríguez habló del clima, pero remarcó que son condiciones normales. “El futbolista está hecho para adaptarse a todo tipo de climas, incluso a los más fríos. En Bélgica suele hacer esta temperatura”, explicó La Rola.

La selección de Ecuador enfrentará a Canadá este jueves 13 de noviembre, a las 19:30, por el Canal del Fútbol y Zapping Premium.

