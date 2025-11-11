Fútbol Internacional
11 nov 2025 , 19:05

Emmanuel Petit sobre Moisés Caicedo: “Puede alcanzar el nivel de Kanté y Makélélé”

El exfutbolista y campeón del mundo con Francia, Emmanuel Petit, se refirió al gran presente de Moisés Caicedo

   
  • Emmanuel Petit sobre Moisés Caicedo: “Puede alcanzar el nivel de Kanté y Makélélé”
    El exjugador Emmanuel Petit en un partido con la selección de Francia ( AFP )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

El exfutbolista y campeón del mundo con Francia, Emmanuel Petit, se refirió al gran presente de Moisés Caicedo, a quien considera uno de los mejores centrocampistas de la actualidad.

“Cuando Caicedo estaba en el Brighton, yo quería que el Arsenal lo fichara junto con Mac Allister”, declaró Petit en una entrevista con JeffBet.

El exjugador francés destacó la evolución de ambos mediocampistas sudamericanos en la Premier League.

“Mac Allister se ha convertido en uno de los mejores centrocampistas de la Premier League y ganó el trofeo el año pasado. Caicedo también es ahora uno de los mejores”, señaló.

Petit también reconoció que el fichaje del ecuatoriano por el Chelsea generó grandes expectativas, pero asegura que está respondiendo al nivel que se esperaba.

Lea también: Ecuador vs. Canadá: la Tri defiende su invicto histórico en amistoso rumbo al Mundial 2026

“Caicedo llegó con una enorme expectativa debido a su precio, pero ahora está cumpliendo. Es uno de los mejores centrocampistas de la Premier League”, afirmó.

Sin embargo, el campeón del mundo con Francia en 1998 fue claro sobre lo que el ecuatoriano debe lograr para consolidar su legado.

“Para convertirse en leyenda, tiene que ganar la Premier League y rendir en la Champions League”, apuntó.

Finalmente, Petit comparó a Caicedo con dos íconos franceses del mediocampo.

“Caicedo puede alcanzar el mismo nivel que N’Golo Kanté y Claude Makelele. Le deseo todo lo mejor para que se convierta en una leyenda del club”, expresó.

El Chelsea necesita ganar la Premier League y otros grandes trofeos. Han empezado bien con la Conference League y el Mundial de Clubes, pero todavía están un escalón por debajo de los títulos que realmente necesitan conquistar”, concluyó.

Temas
Chelsea
Champions League
Francia
Moisés Caicedo
Premier League
Kanté
Claude Makélélé
Emmanuel Petit
N'Golo Kanté
Ecuador
Noticias
Recomendadas