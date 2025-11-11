Kevin Rodríguez: “No podemos poner el frío como excusa, debemos imponer nuestro fútbol”

El delantero de la selección de Ecuador, Kevin Rodríguez, habló sobre el partido ante Canadá, primer rival de la Tri en esta doble fecha FIFA de noviembre, como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026.

“El futbolista está hecho para adaptarse a todo tipo de climas, incluso a los más fríos. En Bélgica suele hacer esta temperatura, así que no es nada del otro mundo. Puede complicar ciertos detalles mínimos, pero tenemos que adaptarnos y no usar el frío como excusa. Debemos imponer nuestro fútbol”, expresó el atacante tricolor.

Rodríguez recordó que han pasado más de diez años desde el último enfrentamiento entre ambas selecciones y destacó el cambio generacional en el equipo rival.

“Desde 2011 no nos enfrentamos a Canadá. Ha pasado mucho tiempo y las generaciones cambian. Sabemos que será un rival exigente, muy físico y con buen funcionamiento táctico. Tenemos que cometer la menor cantidad de errores para sacar el partido adelante”, señaló.

El delantero, que atraviesa un gran momento en el fútbol europeo, aseguró que quiere trasladar esa confianza a la selección.

“Es uno de mis mejores momentos desde que llegué a Europa. Quiero afianzar esa confianza con mis compañeros en la Selección y dar mi mejor versión para aportar al plan de juego del profe”, añadió.

Finalmente, Rodríguez envió un mensaje de agradecimiento a los hinchas que acompañarán al equipo en Toronto.

“Tenemos que ser recíprocos con nuestra hinchada. Ellos nos van a acompañar al estadio pese al clima, y eso demuestra el cariño y apoyo que nos brindan. Debemos hacer las cosas bien y lograr un resultado positivo para que todos salgamos felices”, concluyó.