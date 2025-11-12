Fútbol Internacional
Beccacece sigue de cerca la evolución de Óscar Zambrano con miras al Mundial 2026

La Selección Ecuatoriana continúa su preparación con la mira puesta en el Mundial de 2026, pero aún no encuentra al jugador que pueda llenar el vacío que dejará Moisés Caicedo en el mediocampo para el debut mundialista, debido a su suspensión por expulsión.

   
    Óscar Zambrano, mediocampista tricolor.( ARCHIVO )
Redacción
Kevin Verdezoto
Tras el discreto desempeño de Jordy Alcívar en la última doble fecha FIFA ante Estados Unidos y México, el cuerpo técnico encabezado por Sebastián Beccacece ha puesto la lupa sobre un nuevo nombre: Óscar Zambrano.

Lea: Kevin Rodríguez: “No podemos poner el frío como excusa, debemos imponer nuestro fútbol”

El joven mediocampista de 21 años, oriundo de Santo Domingo, ha retomado su carrera profesional después de superar un duro episodio: una suspensión por dopaje que lo mantuvo alejado de las canchas durante un año. Este fin de semana, Zambrano debutó oficialmente con el NK Maribor de Eslovenia, siendo titular en el empate 1-1 frente al Radomlje, encuentro válido por la fecha 15 de la primera división eslovena.

El Maribor, que busca acortar distancias con el líder Celje —actualmente a nueve puntos de diferencia—, sorprendió al incluir a Zambrano desde el inicio apenas días después de su presentación oficial. El ecuatoriano jugó hasta el minuto 58, cuando fue sustituido por Karol Borys. Durante su tiempo en el campo, mostró solvencia en la recuperación y criterio en la salida del balón.

El marcador se abrió al minuto 44 con gol de Isaac Tshipamba para el Maribor, pero el local Jasa Martincic igualó el compromiso más tarde, dejando el 1-1 definitivo en el estadio Domzale Sports Park.

Cabe recordar que Zambrano no jugaba un partido oficial desde el 2 de noviembre de 2024, cuando defendía la camiseta del Hull City en Inglaterra, antes de su sanción por un “analítico adverso”.

Según información obtenida por este medio, el cuerpo técnico de la Selección Ecuatoriana seguirá de cerca el progreso físico y futbolístico de Zambrano. Su rendimiento en el fútbol europeo será determinante para saber si podrá ser considerado nuevamente en el combinado nacional y ganarse un lugar en el proceso rumbo al Mundial de 2026.

