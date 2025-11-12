Fútbol Nacional
Barcelona SC confirma la situación médica de Campi, Corozo, Montaño y Rivero

El Departamento Médico de Barcelona Sporting Club informó este lunes sobre el estado físico de cuatro futbolistas del primer plantel que presentan diferentes molestias tras los recientes entrenamientos.

   
    Octavio Rivero, figura de BSC.( ARCHIVO )
Según el reporte oficial, Gastón Campi, defensor argentino, sufre una sobrecarga en el isquiotibial de la pierna derecha. El zaguero se encuentra bajo tratamiento y será evaluado diariamente por el cuerpo médico amarillo.

Por su parte, Janner Corozo presenta una sobrecarga en el aductor de la pierna izquierda. El extremo realizará trabajo diferenciado hasta mostrar una evolución positiva que le permita reincorporarse a los entrenamientos con el resto del grupo.

El delantero juvenil Jean Carlos Montaño sufrió una contusión en la pierna derecha durante una práctica. El jugador está recibiendo terapia física y tratamiento antiinflamatorio con el objetivo de agilizar su recuperación.

Finalmente, el atacante uruguayo Octavio Rivero padece una rotura fibrilar en la pierna derecha, por lo que continúa cumpliendo el protocolo de recuperación diseñado por el área médica del club.

Barcelona SC señaló que mantendrá informada a la afición sobre la evolución de los jugadores a través de sus próximos partes médicos oficiales.

