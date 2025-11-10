Fútbol Internacional
10 nov 2025 , 18:43

Empresa de Andrés Iniesta bajo investigación en Perú por presunta estafa en partidos de El Nacional y Barcelona SC

La denuncia fue presentada por la empresa Gucho Entertainment que aseguran haber pagado supuestamente USD 600 000 a la empresa de Andrés Iniesta para la organización de una serie de espectáculos deportivos y musicales en Perú.

   
    Andrés Iniesta en un partido con el FC Barcelona ( Foto: Internet )
Fuente:
Agencia
user placeholder

EFE y Redacción
El exfutbolista español Andrés Iniesta se encuentra involucrado dentro de una denuncia por presunta estafa en Perú contra su empresa Never Say Never (NSN).

La investigación se encuentra en manos del Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Isidro-Lince, en la capital Lima, según pudo confirmar EFE.

De acuerdo con la información publicada inicialmente por el diario peruano Líbero, la denuncia fue presentada por la empresa Gucho Entertainment y un grupo de empresarios peruanos que aseguran haber pagado supuestamente USD 600 000 a NSN para la organización de una serie de espectáculos deportivos y musicales en Perú.

Sin embargo, la mayoría de estos eventos no llegaron a celebrarse y la filial "NSN Sudamérica, luego de haber captado los capitales en territorio peruano, fue declarada en liquidación en junio de 2024, menos de un año después de haber iniciado sus actividades comerciales".

Lea también: Andrés Iniesta revela en un libro su testimonio sobre "cara oculta" del fútbol

Según la información, entre los espectáculos convenidos había un partido amistoso entre los clubes de Cienciano, de Perú, y El Nacional, de Ecuador; un duelo de leyendas entre las selecciones de Perú y España, y un festival de música surcoreana K-pop.

Asimismo, un amistoso en Miami (Estados Unidos) entre el Sporting Cristal peruano y el Barcelona SC que llegó a celebrarse en diciembre de 2023 con pérdidas para los organizadores.

Los denunciantes aseveran que tomaron la decisión de invertir ese dinero en NSN al ver que detrás de esta empresa estaba Iniesta, integrante del Barcelona más exitoso de todos los tiempos y campeón del mundo con la selección española en el Mundial de Sudáfrica 2010, donde anotó el tanto del triunfo en la final.

"Negamos de forma rotunda las acusaciones publicadas en las últimas horas", señalaron en un comunicado NSN y Andrés Iniesta, cofundador de la empresa.

"Lamentamos que esas informaciones se hayan publicado malintencionadamente con el objetivo de aprovechar la imagen de un personaje público", agregaron los denunciados, quienes manifestaron su confianza en que la Justicia peruana "aclare muy pronto esta situación".

Lea también: Tribunal de Turquía ordenó prisión preventiva para un presidente de un club y siete árbitros por apuestas

"Nos reservamos el derecho a interponer las acciones pertinentes en la defensa de nuestro trabajo y nuestro honor, rogando, además, el máximo rigor en todas las informaciones que se publiquen referentes a este caso", concluyeron.

NSN se presenta como "un equipo especializado en deportes y entretenimiento cofundado por el campeón del mundo Andrés Iniesta", que ofrece "un servicio integrado que conecta marcas y audiencias de forma auténtica".

