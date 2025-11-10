Tribunal de Turquía ordenó prisión preventiva para un presidente de un club y siete árbitros por apuestas

Un <b>Tribunal de Estambul </b>decretó este lunes prisión preventiva para <b>Murat Özkaya</b>, presidente del club Eyüpspor, de la Superliga turca, y para siete árbitros, acusados de <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/amano-de-partidos>amaño en los resultados</a> de <b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/luis-escalada-amano-paertidos-arbitros-deportivo-cuenca-ligapro-HK10386364></a> <b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b></b>