Andrés Iniesta, uno de los futbolistas españoles más laureados, comparte un testimonio íntimo sobre salud mental, familia y superación en el que aborda "la cara oculta" del fútbol en un libro, 'La mente también juega'.

Iniesta, de 40 años, que formó parte del Barça de Pep Guardiola, jugó cuatro mundiales y marcó el gol que le dio a la selección española el primer y único título mundial que posee en Sudáfrica en 2010, relata en estas páginas su historia de amor con el fútbol, el deporte que le apasiona desde que era un niño.

Lea: La Fiscalía de Cataluña recurrirá ante el Supremo la absolución de Dani Alves

Pero también expone que para él este juego no solo se practica con el balón pegado a los pies, sino que la mente ejerce un papel fundamental y especialmente en la superación de las dificultades con las que se ha ido encontrando en el desarrollo de su carrera deportiva, indica la editorial Espasa en un comunicado difundido este miércoles.

"Detrás del fútbol, de muchos otros deportes e incluso en otros ámbitos, no todo es lo que se ve o lo que parece ser: un mundo lleno de éxitos, de victorias y de trofeos. También existe una cara oculta, imperceptible, cuya presencia, a veces, supera al mayor de los triunfos", señala el comunicado.

Iniesta dice no querer "dar lecciones a nadie" ni dibujar modelos de comportamiento. "Simplemente quiero pasear por lo que he vivido, lo que he disfrutado, y también he sufrido, desde que jugaba en la pista de cemento de mi cole en el pueblo".

También reflexiona sobre el éxito. "El éxito está dentro de cada uno de nosotros, todos tenemos un talento especial en nuestro interior, cada persona cuenta con la posibilidad de poder mostrar su talento singular, ese que solo le pertenece a ella".

Según Espasa, este libro -que saldrá a la venta en España en los próximos días- no solo habla de fútbol, sino de una persona que a la vez es futbolista, que ha debido tomar las riendas de su vida desde un ángulo diferente al deportivo, que ha recorrido un viaje interior por su mente y ha aprendido a reconocerse como individuo, con trabajo, con pasión y con un objetivo: abandonar no es una opción.