Carlos Cadena, expresidente de las formativas de Emelec, aseguró que las promesas defensivas Diogo Bagüí y Jair Collahuazo ya no pertenecen al club. Sin embargo, ambos siguen registrados con contrato hasta finales del 2025 con los eléctricos según registros del COMET.

"Es un tema que me pidió el presidente que lo tome con pinzas porque de por medio está Diogo (Bagüí). Él ya no es activo del club, igual que (Jair) Collahuazo. Hay cosas que no se saben, ellos ya no le pertenecen al club", reveló Cadena al medio digital Ecuagol, quien días atrás salió de su cargo en el cuadro eléctrico.

Lea: Solo falta la firma: Los 8 jugadores que ya tienen acuerdo con Emelec

Por otro lado, Ecuavisa.com tuvo acceso al COMET (sistema de gestión de datos que sirve para registrar y administrar información sobre jugadores, clubes, competiciones y otros aspectos relevantes del fútbol).

En ese sentido, tanto Bagüí como Collahuazo mantienen contratos formales con los azules hasta el 31 de diciembre del 2025. Es decir, ambos jugadores pueden ya negociar con su futuro contrato a partir del mes de junio (6 meses antes de terminar contrato), pero Emelec tiene la prioridad para poder renovarle a los zagueros.

Cabe recordar que Bagüí es titular indiscutido en Emelec, siendo una pieza clave en la zaga, además de recibir aplausos por hinchas y prensa deportiva debido a su crecimiento individual.

Por su parte, Collahuazo fue prestado al New York Red Bulls II de Estados Unidos, acumulando 9 partidos.