06 oct 2025 , 10:27

Jair Collahuazo no renovará su contrato con Emelec y saldrá gratis

El presidente de Emelec, Jorge Guzmán, adelantó que Jair Collahuazo no renovará su contrato con el club y se quedará en el New York Red Bull.

   
    Jair Collahuazo no va a renovar su contrato con Emelec.( Redes sociales )
Ramiro Ulloa
¡Malas noticias para el bombillo! Emelec va a perder a una de las más importantes jóvenes promesas de la institución, pero no recibirán un ingreso económico por el futbolista de 19 años.

Se trata de Jair Collahuazo, quien salió cedido del bombillo en el 2024 al New York Red Bull, y acabará su contrato a finales de este 2025.

Durante la Asamblea de socios, el presidente de Emelec, Jorge Guzmán, informó que el central no renovará su contrato con Emelec y va a expirar en noviembre del 2025.

El directivo apuntó que la salida de Collahuazo se da por un error de la administración de José Pileggi, después de que salió cedido al New York Red Bull por dos años.

Jair Collahuazo saldrá gratis de Emelec en este 2025.
Jair Collahuazo saldrá gratis de Emelec en este 2025. ( Redes sociales )

Es decir, Jair finalizará su contrato con el club en un mes, por lo que el zaguero saldrá gratis y Emelec no obtendrá ningún ingreso económico.

En el New York Red Bull, el ecuatoriano juega con el segundo equipo en la MLS Next Pro. En esta temporada, el defensor ha disputado 24 partidos, con 21 encuentros como titular.

Actualmente, Emelec busca renovar el contrato de Diogo Bagüí para evitar que se repita el mismo caso de Collahuazo

