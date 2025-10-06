Fútbol Nacional
06 oct 2025 , 09:54

Byron Castillo discutió con hinchas de Barcelona SC, tras la derrota ante Independiente del Valle

Después de la goleada de Independiente del Valle a Barcelona SC, Byron Castillo discutió con los hinchas toreros en el parqueo.

   
    Byron Castillo invitó a pelear a un hincha de Barcelona SC.( API )
Los hinchas de Barcelona SC no quedaron conformes con el desempeño de los futbolistas durante la primera fecha del hexagonal principal de la LigaPro, por lo que le reclamaron al plantel.

Después de la goleada 3-0 de Independiente del Valle a los toreros, los aficionados de Barcelona SC fueron a recriminar a los futbolistas por su mal rendimiento en el terreno de juego.

En el parqueo de los futbolistas, los hinchas se acercaron a insultar a los jugadores, y el único que le respondió a los comentarios fue Byron Castillo.

El lateral derecho de Barcelona SC contestó a los comentarios de los aficionados, incluso le hizo señas para invitarlo a pelear a uno de ellos.

Independiente del Valle goleó 3-0 a Barcelona SC en la LigaPro.
Independiente del Valle goleó 3-0 a Barcelona SC en la LigaPro. ( API )

“Ándate a México, Byron”, “eres bravo”, “Barcelona te dio la oportunidad y así le respondes”, fueron algunos de los gritos de los aficionados.

La Policía Nacional tuvo que llegar al lugar para evitar que la situación avance a mayores, después de la discusión.

Esta no es la primera vez que Byron Castillo discute con los aficionados, pues el futbolista peleó con la barra del club antes del Clásico del Astillero.

