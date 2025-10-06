Byron Castillo discutió con hinchas de Barcelona SC, tras la derrota ante Independiente del Valle

Los<b> hinchas de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/barcelona-sc target=_blank>Barcelona SC</a> no quedaron conformes </b>con el desempeño de los futbolistas durante la primera fecha del hexagonal principal de la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/LigaPro target=_blank>LigaPro</a>, por lo que le reclamaron al plantel. Después de la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/envivo-barcelonasc-independiente-valle-hexagonal-resultado-CA10239920 target=_blank></a><b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/que-fecha-independiente-del-valle-quedar-campeon-ligapro-CH10241740 target=_blank></a> <b></b>