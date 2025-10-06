Fútbol Nacional
06 oct 2025 , 09:17

Mathías Suárez ganó demanda a Barcelona SC ante la FIFA y debe pagarle más de USD 76 mil

La Cámara de Resolución de Disputas (CRD) de la FIFA emitió una resolución en favor del futbolista uruguayo Mathías Suárez en la demanda presentada contra Barcelona Sporting Club por incumplimiento de pagos salariales.

   
  • Mathías Suárez ganó demanda a Barcelona SC ante la FIFA y debe pagarle más de USD 76 mil
    Mathías Suárez, ex lateral de Barcelona SC.( ARCHIVO )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kevin Verdezoto
Canal WhatsApp
Newsletter

La Cámara de Resolución de Disputas (CRD) de la FIFA emitió una resolución en favor del futbolista uruguayo Mathías Suárez en la demanda presentada contra Barcelona Sporting Club por incumplimiento de pagos salariales.

El organismo determinó que el club ecuatoriano adeuda un total de USD 76.098 al jugador, correspondientes a las últimas tres cuotas del contrato (septiembre, octubre y noviembre de 2024). Además, se ordena el pago de intereses del 5% anual calculados desde el vencimiento de cada cuota.

Lea: Ismael Rescalvo: "Si ya no somos campeones, hay que pelear por el segundo puesto, debemos clasificar a la Libertadores"

Como medida adicional, Barcelona SC fue sancionado con una multa de USD 10.000 por reincidencia, según lo establecido en el artículo 12bis del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RSTP) de FIFA.

La decisión advierte que, en caso de no cumplir con el pago en un plazo máximo de 45 días, el club enfrentará una prohibición de inscribir jugadores a nivel nacional e internacional durante hasta tres períodos de inscripción consecutivos.

FIFA subrayó en su dictamen que Barcelona SC no presentó pruebas de pago ni argumentos contractuales válidos, por lo que se configuró un retraso injustificado en el cumplimiento de sus obligaciones con el futbolista.

Cabe recordar que Suárez jugó en el club amarillo en la temporada 2024 donde no pudo imponerse, perdió el puesto ante Willian Vargas y terminó rescindiendo su contrato con los amarillos.

Temas
BSC
Barcelona SC
FIFA
Ecuador
Noticias
Recomendadas