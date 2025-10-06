Fútbol Nacional
Ismael Rescalvo: "Si ya no somos campeones, hay que pelear por el segundo puesto, debemos clasificar a la Libertadores"

En rueda de prensa, el técnico del club, Ismael Rescalvo, no ocultó su frustración. El estratega español atribuyó el resultado a fallas graves en la ejecución táctica y emocional del equipo.

   
    Ismael Rescalvo, director técnico de BSC.( CÃ©sar MuÃ±oz / API )
Barcelona SC vivió una nueva noche negra en su estadio. El conjunto torero cayó goleado 0-3 ante Independiente del Valle este domingo en el estadio Monumental, agravando su crisis futbolística y sentenciando prácticamente su despedida de la lucha por el título de LigaPro.

"Son circunstancias: un gol anulado, un penalti que nos sacan, dos ocasiones claras, una expulsión, errores de marca, errores infantiles... Con circunstancias adversas, lo normal es perder", afirmó.

Lea: Barcelona SC firma su peor temporada como local

El resultado no solo compromete el segundo lugar en el hexagonal, sino que también marca un dato histórico negativo: Barcelona SC firmó oficialmente su peor temporada como local desde la creación de la LigaPro en 2019. En 15 partidos en casa, solo ha ganado seis, empatado cuatro y perdido cinco, sumando 22 de 48 puntos posibles, con un pobre 45,8% de efectividad.

Rescalvo reconoció que el rendimiento en el Monumental está muy por debajo de lo esperado.

"Es evidente que nuestro rendimiento como local no está bajo las expectativas del club. Si queremos competir por el segundo puesto, necesitamos ganar en casa. Tenemos que sacar la casta, poner el pecho, el carácter", sentenció el español.

Barcelona arrastra 63 días sin conocer la victoria como local y ha perdido partidos clave ante rivales directos como Liga de Quito (0-1) y el propio IDV, contra quien también fue goleado 4-0 en la primera etapa. A eso se suman caídas sorprendentes frente a Macará (0-2) y Universidad Católica (2-3), dejando una imagen muy lejana del equipo que históricamente se hacía fuerte en casa.

Con solo nueve partidos restantes en el calendario, el margen de error es mínimo. El próximo desafío será ante Liga de Quito como visitante, en un duelo clave por la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Ante este panorama, Rescalvo se aferra al parón por la Fecha FIFA para buscar una reacción: "Nuestro objetivo es que tenemos dos semanas por delante para preparar el siguiente partido. Tenemos que dar un paso adelante como equipo. Nuestra mentalidad es que aprovechemos estas dos semanas para corregir estos errores y poder competir".

