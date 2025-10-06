Ismael Rescalvo: "Si ya no somos campeones, hay que pelear por el segundo puesto, debemos clasificar a la Libertadores"

<b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/barcelona>Barcelona SC</a></b> vivió una nueva noche negra en su estadio. El conjunto torero cayó goleado 0-3 ante <b>Independiente del Valle </b>este domingo en el <b>estadio Monumental</b>, agravando su crisis futbolística y<b></b> <b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/barcelona-sc-firma-su-peor-temporada-como-local-rescalvo-idv-liga-pro-KH10240846></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b>